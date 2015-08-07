KKTC'ye, 2015 yılının ilk dört ayında 3 bin 270 taşıt ithal edildi

KKTC Araç Kayıt Dairesi Müdürlüğü’nün verilerine göre, KKTC’ye, 2014’ün ilk 6 ayında toplam 3 bin 318 taşıt ithal edilirken, bu rakam 2015 yılının ilk dört ayında 3 bin 270 oldu....

KKTC Araç Kayıt Dairesi Müdürlüğü’nün verilerine göre, KKTC’ye, 2014’ün ilk 6 ayında toplam 3 bin 318 taşıt ithal edilirken, bu rakam 2015 yılının ilk dört ayında 3 bin 270 oldu. İthal araçların başında Mercedes, Hyundai, Ford ve Toyota marka araçlar geliyor

Bu yılın ilk altı ayında kayıt altına alınan taşıt sayısı, geçen yılın aynı döneminden 749 araç daha fazla oldu. Ülkede 2014 yılında Ocak-Haziran döneminde 4 bin 3 adet, bu yıl aynı dönemde ise 4 bin 752 araç kayıt edildi. Geçen yıl ve bu yıl en çok salon araç kaydı yapıldı, salon araçları, iş araçları takip etti

Geçen yıl aynı dönemde kayıt altına alınan 4 bin üç araçtan bin 737’si yeni kayıt, 2 bin 2’si ikinci kayıt, 265’i de kayıt yenileme. 47 araç da kayıttan düştü. Bu yılın ilk altı ayında ise kayıt altına alınan 4 bin 752 araçtan bin 886’sı yeni kayıt, 2 bin 865’i kullanılmış kayıt, 1 araç da kayıt yenileme. 72 araç kayıttan düştü.

Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları Birliği (MASİB) Başkanı İbrahim Akın, araç kayıtlarındaki artışın toplumun refah seviyesine mal edilmemesi gerektiğinin belirterek, “2015’teki artış bize vatandaşın zengin olduğunu göstermiyor” dedi

Fehime ALASYA

KKTC’ye ilk dört ayda 3 bin 270 araç ithali yapıldı. İthal araçların aşında salon araçlar gelirken, Mercedes, Hyundai, Ford ve Toyota en çok ithal edilen markalar oldu.

KKTC’de, 2015’in ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 749 adet daha fazla araç kaydedilirken, en fazla yeni kayıt salon ve iş araçlarında yaşandı.

HALKIN SESİ’nin KKTC Araç Kayıt Dairesi Müdürlüğü’nden aldığı verilere göre, 2015’in ilk altı ayında ülkede kayıt altına alınan araçlarda, geçen yılın aynı dönemine göre 749 araçlık artış oldu.

Verilere göre, 2014 yılı Ocak ayının başından, Haziran ayı sonuna kadar 4 bin üç adet araç kayıt altına alınırken, 2015 yılında ise bu rakam 4 bin 752’ye yükseldi.

2014 ve 2015 yıllarının ilk altı ayında ülkede en çok salon araç kaydı yapıldı. Salon araçları, iş araçları takip etti.

KAYIT YAPILAN ARAÇLARIN DAĞILIMI

2014’de Ocak-Haziran döneminde kaydı yapılan 4 bin üç araçtan, 2 bin 920’sini salon araç oluşturuyor.

Geçen yılın ilk altı ayında, kayıt alına alınan salon araçların dışında, 311 adet motosiklet, 200 adet kamyonet, 124 adet kamyon ve 101 adet traktör, 7 biçerdöver, 49 otobüs, 64 motobisiklet, 2 ambulans, 4 su tankeri, 45 motorlu traktör, 7 de ralli aracı bulunuyor.

Geçen yılın ilk altı ayında kayıt altına alınan araçların 2 bin 914’ü benzin, bin 87’i ise mazotlu.

Bu yılın ilk altı ayına göre ise, kayıt altına alınan 4 bin 752 adet taşıttan

3 bin 622’si salon, 202’si kamyon, 235’i kamyonet, 252’si motosiklet, 86’sı da traktör.

Geçen yılın ilk 6 ayında 7 adet benzin ile çalışan ralli aracı kayıtlara geçerken, bu yıl aynı dönemde bu sayı 11’e çıktı.

EN FAZLA ARTIŞ SALON ARAÇLARDA

Yine ayni dönemde kayıt yapılan araçlarda en fazla artış salon araçlarda yaşandı.

2014’de Ocak-Haziran arasında 2 bin 920 adet salon araç kayıt edilirken,

bu rakam 2015’in aynı döneminde, 3 bin 622’ye ulaştı.

Salon araçlardaki 702 araçlık artış, neredeyse geçen yıl ve bu yılın ilk altı ayında yapılan kayıtlardaki farkı oluşturuyor.

Geçen yıl ve bu yılın ilk altı ayında kayıt edilen taşıtlardaki artış kamyon, motosiklet, traktör, otobüs ve fork lift’lerde görülüyor.

Elektrikli Motosiklet, pickup, van ve karavan araçlar ise her iki yılda da alımı düşük olan taşıtlar arasında.

İTHAL TAŞITLARDA DA SALON ARAÇLAR İLK SIRADA

Ticaret Dairesi’nin verilerine göre, geçen yılın ilk 6 ayında KKTC’ye 3 bin 318 adet taşıt ithal edildi. Bu sayı bu yılın yılının ilk dört ayında 3 bin 270 ithal araçla kaldı.

İthal edilen taşıtların başında salon ve iş araçları geldi. Ülkeye en az ithal edilen aracın ise itfaiye aracının olduğu görüldü.

2014 yılının ilk altı ayında KKTC’ye 34 traktör, 4 tır, 9 otobüs, 79 jeep, 3 ambulans, 281 van, 2 bin 806 salon araç, 26 minibüs, 37 kamyon, 12 karavan,1 itfaiye olmak üzere toplamda 3 bin 318 taşıt ithal edildi. Bu rakam 2015 yılının ilk dört ayında ise 3 bin 270 oldu.

2015 yılının ilk dört ayında 61 traktör, 3 tır, 24 otobüs, 70 jeep, 3 ambulans, 313 van, 2 bin 732 salon araç, 18 minibüs, 33 kamyon, 5 karavan ithal edildi.

Her iki yılda da ithal edilen salon taşıtların başında Mercedes, Hyundai, Ford ve Toyota marka araçlar geliyor.

YENİ VE İKİNCİ EL KAYITLAR

Geçen yılın ilk altı ayında kayıt altına alınan 4 bin üç araçtan bin 737’si yeni kayıt, 2 bin 2’si ise ikinci kayıt, 265’i de kayıt yenileme. Geçen yıl aynı dönemde 47 araç da kayıttan düştü.

Bu yılın ilk altı ayında ise kayıt altına alınan 4 bin 752 araçtan bin 886’sı yeni kayıt, 2 bin 865’i kullanılmış kayıt, 1 araç da kayıt yenileme. Bu yılın ilk altı ayında ise 72 araç kayıttan düştü.

Kayıttan düşen araç sayısı, bu yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, 25 araç arttı.

AKIN: “ARAÇ KAYIT SAYISINDAKİ ARTIŞ

ALIM GÜCÜNÜN ARTTIĞINI GÖSTERMİYOR”

Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları Birliği (MASİB) Başkanı İbrahim Akın, araç kayıtlarındaki artışın, vatandaşın alım gücünün arttığını göstermediğini söyledi.

HALKIN SESİ’ne değerlendirme yapan Akın, bazı belirli aylarda sektöre göre iş araçlarında olan artışın vatandaşa mal edilmemesi gerektiğini ifade ederek,

özellikle Nisan’dan sonraki kayıtların ziraatçılar ve çiftçilerin, Mart’tan sonraki kayıtların ise turizm sektöründeki kiralık araç kayıtları olduğunu, bu dönemlerdeki kayıt yoğunluğunun bunlardan kaynaklandığını kaydetti.

İbrahim Akın, “Bu artışın nedeni vatandaşın alım gücü olarak algılanmamalı, salon taşıtlardaki artış en büyük etki kiralık araçlardır. İş araçlarındaki artışın ise en büyük etkisi dönemlik işlerdir. Fakat bu ayrımı tam olarak yapmak mümkün değildir. 2015’teki artış bize vatandaşın zengin olduğunu göstermiyor” dedi.

“SEYRÜSEFERLER ÜCRETLERİ YÜKSEK”

Akın, salon araçlarda mazotun tercih edilmemesini ise seyrüsefer ücretlerinin yüksek olmasına bağladı.

Seyrüsefer ücretlerinin, vatandaşı benzinli araç kullanmaya yönlendirdiğini belirten MASİB Başkanı İbrahim Akın, ayrıca mazotlu araçların servislerinin de benzinli araçlara göre pahalı olduğunu kaydetti.

Akın, kayıttan düşen araç sayısında görülen artışın geçmişe oranla sevindirici bir rakam olduğunu ifade ederek, konuyla ilgili çıkarılan aftan vatandaşın yararlandığını, af yasasının devamı nitelinde yasalarda iyileştirilmelere gidilmesi gerektiğini de söyledi.