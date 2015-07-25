KKTC üniversitelerine 10 bin 759 öğrenci

KKTC üniversitelerine 8 bin 97’si lisans, 2 bin 662’si ön lisans olmak üzere toplam 10 bin 759 öğrenci yerleşmeye hak kazanırken, bin 300 KKTC uyruklu öğrencinin katıldığı sınavda kaçının Türkiye...

KKTC üniversitelerine 8 bin 97’si lisans, 2 bin 662’si ön lisans olmak üzere toplam 10 bin 759 öğrenci yerleşmeye hak kazanırken, bin 300 KKTC uyruklu öğrencinin katıldığı sınavda kaçının Türkiye üniversitelerine yerleşmeye hak kazandığının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.



AA’nın haberine göre, ÖSYM 2015-ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre, üniversitelerdeki 823 bin 739 kontenjandan 784 bin 950'sine yerleştirme yapıldı. Üniversitelerdeki lisans programlarına 417 bin 714, ön lisans programlarına 367 bin 236 aday yerleşti. Lisans programlarında 18 bin 770, ön lisans programlarında ise 20 bin 19 olmak üzere 38 bin 789 kontenjan boş kaldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, tarafından yapılan yazılı açıklamada, yükseköğretime sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylarla 15 Mart 2015 tarihinde yapılan “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” ve 13-14-20-21 Haziran 2015 tarihlerinde yapılan “Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, adayların tercihleri doğrultusunda; 2015-ÖSYS Yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlanarak açıklandığı ifade edildi.



KKTC ÜNİVERSİTELERİNE 10 BİN 759 ÖĞRENCİ

Bununla birlikte ÖSYS sonuçlarına göre Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC üniversitelerine ilk etapta lisans alanında 8 bin 97, ön lisans alanında 2 bin 662 olmak üzere toplam 10 bin 759 öğrenci yerleşme aldı. Ek yerleştirme sonuçları ile bu rakam daha da yukarıya çıkacak.



KAYIT VE YURT BİLGİLERİ

Öztürkler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Her zaman olduğu gibi 2015-2016 öğretim yılında da TC Üniversitelerinde bir programa kayıt hakkı alan öğrencilerimize Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairemizde; dosya açma ve üniversiteye kayıtla ilgili gerekli olan belgelerin tamamlanması için evrak verilecektir.

Ayrıca 2015-2016 öğretim yılında TC Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerimiz yurt müracaatlarını dairemiz üzerinden yapabileceklerdir. Yurt başvurularının 10 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir.”

Açıklamada 2015-2016 Öğretim Yılında TC’de bir üniversiteye yerleşme hakkı alan öğrencilerin yapması gereken işlemlere deyer verildi:



“MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA DOSYA AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Lise diplomasının fotokopisi, ÖSYM Yerleştirme Belgesi, ikametgah belgesi (Muhtardan onaylanacak ) 1 adet, 3 adet vesikalık fotoğraf, Öğrenci Kimlik Fişi (Form Bakanlıktan alınıp doldurulacak), kimlik kartı fotokopisi 1 tane (onaylı)





YDÜ’den açık ara fark

Tercihte Yakın Doğu Üniversitesi Açık Farkla Lider…Üç Kişiden Biri Yakın Doğu Üniversitesi Dedi…





2015 ÖSYM-LYS sonuçları doğrultusunda 2945 yeni öğrenci tarafından tercih edilen Yakın Doğu Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Üniversiteleri arasında bu yıl en çok tercih edilen üniversite oldu.





Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih eden ve kazanan öğrenci sayısında geçen yıla oranla yüzde 59 oranında bir artış ile 2945 yeni öğrenci kayıt yapma hakkı elde etti. Bu yıl KKTC üniversitelerini tercih eden öğrenci sayısında da genel bir artış olduğu ifade edilen açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde LYS yerleştirme sonuçlarına göre Yakın Doğu Üniversitesi’nin, en fazla yerleşen öğrenci sayısı ile birinci sırada yer aldığı vurgulandı.



KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ’NE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN ÜÇTE BİRİ YDÜ’YÜ TERCİH ETTİ

2015 LYS sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine 8097’si lisans, 2662’sı ön lisans olmak üzere toplam 10759 öğrenci yerleşti. 2015 ÖSYM-LYS yerleştirme sonuçlarına göre KKTC genelindeki üniversitelere yerleşen öğrenci sayılarına göre; 2945 öğrenci ile Yakın Doğu Üniversitesi 1. sırayı alırken, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne 2111, Girne Amerikan Üniversitesi’ne 1895, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne 1788, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne 1739, Girne Üniversitesi’ne 98, Lefkoşa İngiliz Üniversitesi’ne 67, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne 60, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’ne 22 öğrenci yerleşti. Bu sonuçlara göre tercih edilme bakımından kendisine en yakın üniversite ile 1000’e yakın yerleşen öğrenci sayısı farkı bulunan Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan üniversiteleri tercih eden öğrencilerin üçte biri tarafından tercih edilmiş oldu.

DOÇ. DR. İRFAN S. GÜNSEL: SONUÇLAR YDÜ’YE OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİ

Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, ülkesinde ilklerin üniversitesi ve dünyada öncü bir eğitim kurumu olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne bu yıl ÖSYM ile yerleşen öğrenciler ile birlikte tüm dünyadan 7500 yeni öğrencinin kayıt yapmasını beklediklerini ifade etti. Geçen yıla oranla önemli bir artış olduğunun altını çizen Doç. Dr. Günsel bu sonucun Yakın Doğu üniversitesine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu ve kendilerine güvenen değerli öğrencilerine Yakın Doğu ailesi olarak her anlamda en iyiyi sunacaklarını belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarını 3 - 7 Ağustos tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türkiye temsilciliklerinde ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilebileceklerini ifade eden Doç. Dr. Günsel Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere teşekkür ederek ilklerin üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde başarılarla dolu bir eğitim yaşamı diledi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 2015 ÖSYS kontenjanının yüzde 74,59 oranında dolduğunu açıkladı.

UKÜ’den yapılan açıklamada, üniversitenin öğrenci sayısında bu yıl yüzde 44’lük artış olduğu kaydedildi.

2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonuçlarına göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne (DAÜ) 2 bin 111 öğrencinin kayıt hakkı elde ettiği açıklandı.

DAÜ, konuyla ilgili açıklamasında, kontenjanların yüzde 67 dolduğunu ve bu yılki öğrenci sayısının, son yılların en yüksek seviyesi olduğunu belirtti.

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam, ilk verilere göre DAÜ’nün, yerleşen öğrenci - mali eşdeğer kıyasında KKTC üniversiteleri arasına ilk sırada yer aldığını söyledi. 2014’te DAÜ’ye bin 340 öğrenci yerleştiğini belirten Prof. Dr. Osam, bu rakamın 2015’te yüzde 10 arttığını kaydetti.

2015 yılında KKTC genelindeki üniversitelere yerleşen öğrenci sayılarına göre;

2955 öğrenci ile Yakın Doğu Üniversitesi 1.sırayı alırken,

Doğu Akdeniz Üniversitesi 2110,

Girne Amerikan Üniversitesi 1893,

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 1788,

Lefke Avrupa Üniversitesi 1739,

Girne Üniversitesi 98,

Lefkoşa İngiliz Üniversitesi 61,

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi 60,

Akdeniz Karpaz Üniversitesi 36 öğrenci yerleşti.

2015 YDÜ 2955 DAÜ 2110 GAÜ 1893 UKÜ 1788 LAÜ 1739 GÜ 98 LİÜ 61 KSBÜ 60 AKÜ 36

Üniversitelere yerleşen öğrenci sayısının geçen yıla göre kıyaslaması:

2014

YDÜ 1854

DAÜ 2029

GAÜ 1549

UKÜ 1233

LAU 1145

GÜ Yoktur

LİÜ Yoktur

KSBÜ Yoktur

AKÜ Verilmedi

ÖZTÜRKER: MEMNUNİYET VE KALİTE ARTIYOR

Yerleştirme sonuçlarıyla ilgili HAKIN SESİ’ne değerlendirme yapan Yüksek Öğrenim Dairesi Müdürü Ziya Öztürker, öğrenci sayısının 2015 yılında 10 bin 759’a çıkmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Öztürker, öğrenci sayısındaki artışı, Ada’ya gelen öğrencilerin eğitim kalitesinden duyduğu memnuniyete, KKTC’nin güvenilir bir ortam olmasına, üniversitelerin eğitim kalitesini her geçen yıl daha da artırmasına ve üzerine düşen görevleri yerine getirmesine bağladı.

KKTC üniversitelerin eğitim kalitesinin her yıl arttığını, ayrıca sosyal aktiviteler ve birçok olanak ile eğitimin desteklendiğini kaydeden Öztürker, KKTC üniversitelerinin eğitim kalitesinin daha da artmasına yönelik vizyonlarının devam ettiğini vurguladı. Bu yöndeki sorumlularının bilincinde olduklarını, alınan bazı kararların vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Öztürker, öğrenci artışında Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) da olumlu etkisinin olduğunu söyledi.

Öztürker, boş kalan kontenjanlarla ilgili olarak da, “Her yıl birtakım kontenjanlar boş kalıyor, geçmiş yıllara göre bu sayı giderek azaldı. Ağustos ayından yapılan kayıt döneminden sonra ek yerleştirmeler de yapılacaktır. Böylece boş kontenjanlar daha da azalacaktır” dedi.

8 bin 84 kontenjan boş kaldı

ÖSYS sonuçlarına göre, KKTC üniversitelerinde toplamda, 18 bin 843 kontenjandan 8 bin 84’ü boş kaldı.

Lisans yerleştirmede 14 bin 278 olan kontenjanın 8 bin 97’sine yerleşme olurken, 6 bin 181’i boş kaldı. KKTC üniversitelerinin önlisan bölümleriyle ilgili de 4 bin 565 kontenjandan, 2 bin 662’i doldu. Önlinsan bölümünde bin 903 kontenjan ise boş kaldı