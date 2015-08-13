Bu abonelerin 265 bin 87’si mobil 3G kullanıcısı iken, 62 bin 716’sı sabit noktalardan ulaşılan internet yani wireless, ADSL, Hotspot kullanıcısı olarak görülüyor 2013 yılında 115 bin akıllı telefon...

Bu abonelerin 265 bin 87’si mobil 3G kullanıcısı iken, 62 bin 716’sı sabit noktalardan ulaşılan internet yani wireless, ADSL, Hotspot kullanıcısı olarak görülüyor

2013 yılında 115 bin akıllı telefon ve tablet kullanıcısı bulunurken, 2 yıllık bir sürede bu rakam yüzde 81’lik artışla 2015 yılı itibarıyla 208 bini aştı.

Fehime ALASYA

Gelişen teknoloji ile özellikle son yıllarda internet kullanımında görülen artışta, ülkemizde mobil internet, wireless ve 3G abonelerinde belirgin bir fark görülüyor.

İnternet kullanımındaki artışı 2013 yılının birinci çeyreğinden günümüze dek değerlendiren Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), mobil internet kullanımında yüzde 45’lik bir artışın meydana geldiğini aktardı. Artıştaki ana unsurun ise her geçen gün kullanımı artan ve internete kolay giriş imkânı sunan akıllı telefon ve cihazlardaki artışın olduğu ifade edildi.

3G KULLANIMI HAT SAFHADA

BTHK’dan alınan bilgiler doğrultusunda KKTC genelinde internet kullanan toplam abone sayısı 327 bin 803. Bu abonelerin 265 bin 87’si mobil 3G internet kullanıcısı iken, 62 bin 716’sı sabit noktalardan ulaşılan internet yani wireless, ADSL, Hotspot kullanıcısı olarak görülüyor. Gelişen ve yaygınlaşan teknolojinin etkisi doğrultusunda abonelerin akıllı cihazların artışı ile orantılı mobil yani 3G internet kullanımının arttığı gözlemleniyor. KKTC genelinde kullanıcıların 35 bin 708’i Wireless (çanak anten), 21 bin 021’i ADSL, 16 bin 096’i Tablet ve 3G Modem ile 248 bin 991’i de 3G cep teflonu ile internete bağlanmayı tercih ediyor. İnternete Hotspot veya Dial-Up gibi farklı yollarla bağlanmayı tercih eden abone sayısı ise 5 bin 987 kullanıcıdan oluşuyor.

İKİ GSM MOBİL HİZMET SAĞLAYICISINDAN 561 BAZ İSTASYONU

BTHK verilerine göre ada genelinde toplam 561 baz istasyonu ile hizmet veriyor. Ada genelinde iki GSM mobil hizmet sağlayıcısı tarafından verilen hizmetlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. GSM (2G) ve IMT 2000/UMTS (3G) olarak eş zamanlı sunulan hizmetler yanında her iki operatör de BTHK tarafından verilen deneme izini ile 4G teknolojisinde deneme yapmakta. Dördüncü nesil mobil hizmet verilmesine ilişkin çalışmalar ise BTHK ve Türkiye BTK desteğiyle yürütülüyor. Sabit haberleşme sistemlerinin altyapısı ise KKTC Telekomünikasyon Dairesi tarafından işletiliyor.

SERVİS SAĞLAYICILARININ TERCİHİ WİRELESS VEYA ADSL

Ülkede faaliyette olan ve BTHK tarafından yetkilendirilmiş internet sağlayıcı şirket sayısının 30 olduğunu belirten BTHK, internet servis sağlayıcılarının büyük çoğunluğunun Wireless veya ADSL teknolojilerini kullanmakta olduğunu kaydetti. Sabit internet abonelerinin %91’e yakın oranı, hizmet türü olarak Wireless veya ADSL teknolojilerini kullanıyor. Yüksek oranda talep gören Wireless veya ADSL teknolojileri, internet servis sağlayıcılarının büyük çoğunluğunun bu iki hizmet türünde ürün pazarlamasına neden olurken, bunlar dışında kalan fiber, hotspot gibi ürünler ise bazı internet servis sağlayıcıları tarafından sunuluyor.

İNTERNET VE AKILLI CİHAZ KULLANIMINDA BÜYÜK ARTIŞ

İnternet kullanımındaki artışı değerlendiren BTHK, kuruluşu ile birlikte veri kaydına başladığı 2013 yılının birinci çeyreğinden itibaren mobil internet kullanımında %45’lik bir artışın meydana geldiğini aktardı. Artıştaki ana unsurun ise her geçen gün kullanımı artan ve internete kolay giriş imkânı sunan akıllı telefon ve cihazlardaki artış olduğu ifade edildi. 2013 yılında 115 bin akıllı telefon ve tablet kullanıcısı bulunurken, 2 yıllık bir sürede bu rakam %81’lik artışla 2015 yılı itibarıyla 208 bini aştı.

Bir başka merak konusu olan, internet kullanıcılarının en çok hangi siteleri kullandığı ise ne BTHK’dan ne de internet servis sağlayıcılardan elde edilemedi