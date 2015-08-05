Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgenarel İsmail Serdar Savaş Üçüncü Ordu Komutanlığına atandı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgenarel İsmail Serdar Savaş, 30 Ağustos 2015'ten geçerli olmak üzere orgeneralliğe terfi ettirilerek, Üçüncü Ordu Komutanlığına atandı.
HALKIN SESİ / ÖZEL HABER
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Kararlarını, , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıkladı.
Türkiye Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar getirildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanlığına, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Jandarma Genel Komutanlığına, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi getirildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Yüksek Askeri Şura üyesi oldu.
Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Ege Ordusu Komutanlığına getirildi.
SAVAŞ ORGENERAL, BOZKURT KORGENERAL
30 Ağustos 2015'ten geçerli olmak üzere orgeneralliğe terfi ettirilen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İsmail Serdar Savaş Üçüncü Ordu Komutanlığına atandı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı,Tümgeneraller İlyas Bozkurt ise Korgeneralliğe yükseltildi.
Savaş ve Bozkurt’un yerlerine kimlerin atanacağı henüz açıklanmadı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, YAŞ'ta alınan diğer kararların Genelkurmay Başkanlığınca açıklanacağını belirtti.