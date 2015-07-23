Kıbrıs Görsel Sanat Derneği'nin 'Kıbrıs'ta Osmanlı Eserleri ve Kapılar' adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Kıbrıs Görsel Sanat Derneği, Kıbrıs’taki Osmanlı eserlerini ve kaybolmaya yüz tutmuş tarihi sokak ve ev kapılarının fotoğraflarını sergiye açtı İrşad SERDENGEÇTİ / Halkın Sesi ...

Kıbrıs Görsel Sanat Derneği, Kıbrıs’taki Osmanlı eserlerini ve kaybolmaya yüz tutmuş tarihi sokak ve ev kapılarının fotoğraflarını sergiye açtı

İrşad SERDENGEÇTİ / Halkın Sesi

Kıbrıs Görsel Sanat Derneği’nin ‘Kıbrıs’ta Osmanlı Eserleri ve Kapılar’ adlı fotoğraf sergisi dün akşam açıldı.

Saçaklı Ev’de açılan sergide Kıbrıs’taki Osmanlı eserlerinin yanı sıra yakın geçmişten günümüze ışık tutan ve hızla kaybolan tarihi sokak ve ev kapıları geniş yer aldı.

6 aylık bir çalışmanın ürünü olan sergide 85 adet fotoğraf sergilendi.

Açılışta konuşan Meclis Başkanı Sibel Siber, sanatın önemine dikkat çekti ve fotoğrafın önemli bir sanat unsuru olduğunu vurguladı.

GÖSAD Başkanı Gökhan Altıner ise açılıştaki konuşmasında “Kıbrıs’ta kaybolmaya yüz tutmuş şahane kapılar var. Her fırsatta bireysel olarak sizlerde elinize bir makine alıp kapıların hem izleri hem de kendileri kaybolmadan karelere hapsedin” dedi.

Konuşmaların ardından sergi büyük ilgiyle gezildi.