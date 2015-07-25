Duşakabin sistemleri ve aksesuarları, kabin, duş, modern tasarımlarla banyo odalarına hayat veren İskent, Girne’de görkemli bir açılışla hizmet vermeye başladı Türkiye’de duşakabin sektöründe öncü...

Duşakabin sistemleri ve aksesuarları, kabin, duş, modern tasarımlarla banyo odalarına hayat veren İskent, Girne’de görkemli bir açılışla hizmet vermeye başladı

Türkiye’de duşakabin sektöründe öncü firmalar arasında lider bir kuruluş olan İskent Yapı Tic. Şti. Ltd. artık KKTC’de

Duşakabin sistemleri ve aksesuarları, kabin, duş, modern tasarımlarla banyonuza hayat veren İskent, geçtiğimiz gün Girne’de görkemli bir açılışla hizmet vermeye başladı.

Açılışını şirket direktörü Hüseyin Özgök, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Ersin Tatar’ın yaptığı gecede Grup Aseton da konuklara keyifli saatler yaşattı.

Türkiye’de birçok firma arasında öne çıkan Kent Yapı Duş Sistemleri, titizliği ve yılların tecrübesi ile başarı çıtasını hiç düşürmüyor.

40 yıldan beridir Türkiye’nin çeşitli yerlerinde birçok bayisi ile hizmet veren firma, banyo ve lavaboların, armatürlerinin her alanında birçok zevke ve bütçeye uygun, şık tasarımları ile ön plana çıkıyor.

Banyo odalarındaki kullanım alanlarını, doğru ve ferah şekilde tasarımlar yaparak tüketicinin kullanımına sunan firma, adaya gelir gelmez tüketicilerden tam not almayı başardı. Sürekli gelişme ve büyümeye açık olan şirketin, müşteri memnuniyeti temel ilkeleri arasında ilk sırada.

Müşterileri ile yakından ilgilenen şirket yetkilileri ve direktör Hüseyin Özgök renk renk, farklı ebat ve şekillerde lavabo çeşitlerini ve duşakabinleri tüketici ile buluştururken birinci sınıf hizmet sunmaya devam ediyor.