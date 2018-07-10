Hesap Soracak Kimse Yok Mu?

Serdar Denktaş’ın oğluna ait olan Rauf Denktaş Üniversitesi’nin kampus inşası için arazi tahsis edilmesiyle yapılan peşkeşinin yankıları sürerken, üniversitenin sözleşme süresinin de Bakanlar Kurulu’nda 10 yıldan 35 yıla uzatıldığı öğrenildi

Sessiz sedasız alınan bu karara gerekçe olarak “yatırımların büyüklüğü” gösterildi. Ancak bu konuda gözle görülür ciddi bir yatırım olmaması, kararın keyfi olduğunu ortaya koydu

Konuyla ilgili ne hükümet ortaklarından ne de Denktaş ailesinden hiçbir açıklama gelmemesi dikkat çekti. Hükümet ortaklarının sus pus olması ve hiçbir yetkili makamın bu konuda hesap sormaması “tam bir acizlik” olarak nitelendirildi

Bu tahsisin Denktaş’ın bakanlığını yaptığı Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından gerçekleştirilmesi, yani babadan kendi oğluna dönümlerce arazi verilerek kıyak geçilmesi, Denktaş ailesinin devlet makamını kendi malları gibi kullandıklarını gözler önüne serdi

Hükümet ortakları sus pus

Serdar Denktaş’ın oğluna ait olan Rauf Denktaş Üniversitesi’nin kampus inşası için arazi tahsis edilmesiyle yapılan peşkeşinin yankıları sürerken, üniversitenin sözleşme süresinin de Bakanlar Kurulu’nda 10 yıldan 35 yıla uzatıldığı öğrenildi

Konuyla ilgili ne hükümet ortaklarından ne de Denktaş ailesinden hiçbir açıklama gelmemesi dikkat çekti. Hükümet ortaklarının sus pus olması ve hiçbir yetkili makamın bu konuda hesap sormaması “acizlik” olarak nitelendirildi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın oğlu Rauf Denktaş’a ait olan Rauf Denktaş Üniversitesi’nin kampus inşası için Alayköy yakınlarında arazi tahsis edilmesiyle yapılan peşkeşinin yankıları sürerken, söz konusu üniversitenin sözleşme süresinin de Bakanlar Kurulu’nda 10 yıldan 35 yıla uzatıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanan bilgide şu ifadelere yer verildi:

“Eğitim amaçlı kullanılmak üzere Mediterranean Master Education Services Ltd. ile Maliye Bakanlığına bağlı Devlet Emlak Malzeme Dairesi arasında yapılan kira sözleşmesi süresinin, yapılan yatırımların büyüklüğü dikkate alınarak 10 yıldan 35 yıla çıkarılması onaylandı.”

Bilindiği üzere Mediterranean Master Education Services şirketi Rauf Denktaş’a ait. Söz konusu yatırım Rauf Raif Denktaş Üniversitesi tesisleri olarak kullanılacak.

Öte yandan konuyla ilgili ne hükümet ortaklarından ne de Denktaş ailesinden hiçbir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

HALKIN SESİ’nin “Yine Denktaş yine peşkeş” başlığıyla gündeme getirdiği haberin ardından, tüm siyasi partilerin sessizliğe bürünmesi, kamuoyundaki tepkileri daha da artırdı. Hükümet ortaklarının sus pus olması ve hiçbir yetkili makamın bu yasa dışılığa karşı hesap sormaması “acizlik” olarak nitelendirildi.

Bu tahsisin Denktaş’ın bakanlığını yaptığı Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından gerçekleştirilmesi, bakan olan babadan kendi oğluna dönümlerce arazisi verilerek kıyak geçilmesi, Denktaş ailesinin devlet makamını nasıl da kendi malı gibi kullandığını gözler önüne serdi.

Hatırlanacağı üzere UBP-DP hükümeti döneminde Rauf Denktaş Üniversitesi için Metehan bölgesinde arazi tahsis edilmesi, o dönem iktidarda olmayan siyasi partilerin sert tepkisini çekmişti.

Hatta, Kudret Özersay başkanlığındaki Halkın Partisi, konuya tepki göstermek için 28 Mayıs 2017 tarihinde Lefkoşa Metehan çemberinde eylem yapmıştı.

PARTİLER DENKTAŞ İÇİN NE DEMİŞTİ?

O dönemin ana muhalefet partisi olan CTP’nin Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, 27 Mayıs 2017 tarihinde yaptığı açıklamada hükümetin göreve geldiği günden beri devletin arazilerini yandaşlarına peşkeş çekmeyi alışkanlık haline getirdiğini söylemişti.

Sorakın, UBP-DP hükümetinin eşine dostuna devletin imkanlarını peşkeş çekmek dışında bir şey yapmadığını ve Rauf Denktaş’ın adının yaşatılması adına Serdar Denktaş’ın kendi oğluna arazi vermesini kabul etmediklerini söylemişti.

Sorakın, yatırım yapacak kişinin parasıyla satın alması gerektiğini devlet arazi verilmesinin fırsat eşitsizliği olduğunu savunmuştu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de; yatırım yapacak kişilerin sermayesi olması gerektiğini, devletten arazi veya kredi alarak yatırımcılık olmayacağını belirtmişti. Özyiğit bu kadar çok üniversiteye neden gerek duyulduğunu anlamadıklarını söyleyerek, “Çok mu genç var, gidecek üniversite bulamıyorlar mı?” şeklinde soru yöneltmişti.

Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay da Serdar Denktaş için “Birilerinin bir bakanın oğlu ya da babası olması ona bir öncelik tanınmasını gerektirmez” demişti.

Özersay başkanlığındaki HP, konuya tepki göstermek için 28 Mayıs 2017 tarihinde Lefkoşa Metehan çemberinde eylem yapmıştı.