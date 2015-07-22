HALKIN SESİ'ne konuşan Sunat Atun, yatırımlarının çeşitlenerek artırılacağını açıkladı

HALKIN SESİ’ne konuşan Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, yeni ekonomik programda, reel sektörün kalkınmasının, kamu yatırım harcamalarının ve özel sektör yatırımlarının çeşitlenerek artırılmasının...

HALKIN SESİ’ne konuşan Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, yeni ekonomik programda, reel sektörün kalkınmasının, kamu yatırım harcamalarının ve özel sektör yatırımlarının çeşitlenerek artırılmasının öncelikli konular olacağını açıkladı

Züleyha KARAMAN

Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, 2016-2018 Ekonomik Paket’in hazırlanmasına hafta içinde başlayacaklarını, yeni pakette, yatırımların çeşitlenerek artacağını söyledi.

HALKIN SESİ’ne açıklama yapan Bakan Atun, yeni ekonomik programın sivil toplum örgütlerinin de katılımı ile hazırlanacağını, reel sektörün kalkınmasının, kamu yatırım harcamalarının ve özel sektör yatırımlarının çeşitlenerek artırılmasının öncelikli konular olacağını belirtti.

Bir önceki CTP-DP koalisyon hükümetini, Türkiye’nin ayırdığı yatırım kaynaklarını iyi değerlendirememekle eleştiren Atun, “Geçmiş hükümet, 2 yıl boyunca, bizim 2013’de planlayıp başlattığımız projeleri ancak takip edebildi” dedi.

Hükümet programını hazırlarken Devlet Planla Örgütü (DPÖ) ile birlikte çalışacaklarını, süratle 2016-2018’in ekonomik programını hazırlayacaklarını kaydeden Atun, “Daha önceki hükümetin bir hazırlığı olduğu söyleniyor ama nasıl bir hazırlık yapıldı bilmiyoruz” ifadesini kullandı.

Geçmiş UBP hükümetinin, 2013-2015’de yaptığı ekonomik programa Türkiye’nin yüksek kaynak öngördüğüne işaret eden Atun, bu programı, ülkedeki sivil toplum örgütlerini, sendikaları, üniversiteleri, odaları sürece katarak yaptıklarını anlattı.

“YATIRIM BÜTÇESİ KULLANILAMADI”

Atun, “Mali bütçe disiplini ile uygulanması olumlu sonuçlar doğuracaktı. Bunun devamında ortalama 1 milyar TL yatırım bütçesi oluşturmuştuk. Ancak son iki yılda yatırım bütçesinde çok zayıf, yetersiz kaldılar. Maalesef yatırım bütçesindeki paranın çok büyük bölümü ya geri gitti ya kullanılamadı. Dolayısıyla ülkemiz insanı için ayrılan bir para değerlendirilemedi, bunu görebilmek lazım. Geçmiş hükümet, 2 yıl boyunca, bizim 2013’de planlayıp başlattığımız projeleri ancak takip edebildi” diye konuştu.

Yeni ekonomik programın çalışmasına haftaya başlayacaklarını bildiren Atun, sivil toplum örgütlerinin de sürecin içerisine katılacağını, reel sektörün kalkınmasının öncelikli olacağını, kamu yatırım harcamalarının ve özel sektör yatırımlarının çeşitlenerek artırılmasının öncelikli konular olacağını söyledi.

“DIŞ TİCARETE AĞIRLIK VERECEĞİZ”

2016-2018 programında ekonomiye katma değer getirecek desteklemeler yapacaklarını ifade eden Atun, geçen iki yılda ihracatın ve ithalatın düştüğünü, ihracatın artırılmasını hedeflediklerini, ihracatta yeni hamle ve yeni vizyon gerektiğini, dış ticarete önem vereceklerini kaydetti.

“Güney Kıbrıs ile ticaret dibe vurmuştur” diyen Atun, Yeşil Hat Ticareti’ne yeni bir vizyon ve yeni bir açılım getirmek gerektiğini, geçen 10 yıldaki sürecin Yeşil Hat Ticareti’nin gözden geçirilmesini gerekli kıldığını ifade etti.

Hafta içinde örgütler ve sektör temsilcileri ile bir araya geleceklerini kaydeden Sunat Atun, Kalkınma Bankası’nın misyonunun da kalkınma çerçevesinde şekilleneceğini söyledi.

Özelleştirmeler konusunda, hükümet programı ve parti vizyonunda ortaya koydukları görüşler doğrultusunda hareket edeceklerine işaret eden Atun, özelleştirmelerin zamanlamasının önemli olduğunu, bugünkü durumuyla Gazimağusa Limanı’nın özelleştirilmesinin hükümetin programında olmasının mümkün olmadığını, bunu bir ay kadar önce de açıkladığını sözlerin ekledi.