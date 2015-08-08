Erenköy'de şanlı direniş ve direnişte şehit düşenler anılıyor

Kıbrıslı Türklerin, Rum saldırılarına karşı Erenköy’de gösterdiği şanlı direniş ve direnişte şehit düşenler anılıyor. Halkın Sesi/ ÖZEL HABER Züleyha KARAMAN Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs...

Kıbrıslı Türklerin, Rum saldırılarına karşı Erenköy’de gösterdiği şanlı direniş ve direnişte şehit düşenler anılıyor.

Halkın Sesi/ ÖZEL HABER Züleyha KARAMAN

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, eşitlik ve güvenliğini sağlayacak bir çözüm istediklerini kaydetti.

Çözüme sadece liderlerin değil, halkın karar vereceğini söyleyen Akıncı, “Bu; hükümet, Meclis, sivil toplum örgütleri ve halkın tüm kesimleriyle el ele yürüyeceği bir süreçtir” dedi.

Şanlı Erenköy Direnişi’nin 51. yıldönümü ve direnişte şehit düşenler, bugün Erenköy’de düzenlenen törenle anıldı.

Erenköy’deki törene katılmak üzere KKTC’nin birçok bölgesinden yaklaşık 2 bin kişi minibüslerle bölgeye ulaştı. Konvoyun Rum Pirgo köyü içinden geçtiği sırada bazı noktalara sınır kapılarının açılmasını talep eden pankartlar asıldığı gözlemlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Ünal Üstel, Başbakan Ömer Kalyoncu, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Temsilcisi Tümgeneral Sadık Piyade, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Vekili Tuğgeneral Erdinç Korkuter, Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, anamuhalefet Demokrat Parti-Ulusal Güçler Genel Başkanı Serdar Denktaş, bazı bakanlar ve milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Tören saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KTBK Komutanı Temsilcisi Tümgeneral Sadık Piyade ve GKK Komutanı Vekili Tuğgeneral Erdinç Korkuter Anıt Özel Defteri’ni imzaladı. Daha sonra sırasıyla Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Kutlay Keço, Yenierenköy Belediye Başkanı Mesut Yıkıcı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı törende birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek, çiçekler sunuldu. Tören, müzelerin gezilmesi ile sona erdi.

ANIT ÖZEL DEFTERİ’NE YAZILANLAR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Erenköy Şehitliği Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz;

8 Ağustos 1964 Erenköy çatışmalarının 51. yılında sizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.

Yüksek öğrenimlerini yarıda bırakarak Kıbrıs’a koşan yüzlerce genç insanın, sayı ve silah olarak çok üstün Rum güçleri karşısında, bölge köylüleriyle birlikte omuz omuza gerçekleştirdikleri direniş, tarihimizdeki hak ettiği yeri almıştır.

Sizin fedakarlıklarınız sayesinde bugün ‘Enosis’ artık tarihe gömülmüş, Kıbrıs Türk halkı özgür insanlar olarak yaşama hakkını elde etmiştir.

Bundan böylede bu topraklarda barış ve huzur içinde, özgürlük, eşitlik ve güvenliğimizin garanti altında olacağı uluslararası hukukun bir parçası haline geleceğimiz genç kuşakların gelecek belirsizliği yaşamayacağı yeni bir yapıyı inşa etmek çabasındayız.

Bu yapının sağlam zeminini sizler, canlarınız pahasına yarattınız. Ruhunuz şad olsun.”

KANBAY

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da, Erenköy Şehitliği Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz;

Kıbrıs Türk halkının var olma ve özgürlüğü uğruna başlattığı toplumsal mücadelenin en kritik dönüm noktalarından biri olan Şanlı Erenköy Direnişinin 51. Yıldönümünde bir kez daha manevi huzurunuzdayız.

Kendi halkına yapılan zulmün sesine kulak veren yurtsever genç kalplerin, aynı direnişçi ruhla bir araya gelerek attığı yer olan Erenköy, büyük Türk ulusunun tarihinde her zaman şükranla anılacaktır.

Şunu biliniz ki; cesur yüreklerinizle yaktığınız mücadele ateşinin aydınlattığı yola geleceğe doğru sağlam ve emin adımlarla ilerleyen Kıbrıs Türkü varlığını kendi iradesiyle sonsuz dek yaşatma azim ve kararlılığındadır.

Kahramanca direnerek yaşamlarını feda eden siz aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Ruhunuz şad olsun.”

PİYADE

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Temsilcisi Tümgeneral Sadık Piyade, Erenköy Şehitliği Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz;

Kıbrıs Türkünün tarihe geçen onurlu direniş mücadelesinin kalesi olan Erenköy’de manevi huzurunda bulunmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Sizler zulme ve haksızlığa direnmeyi onur bilerek dünyanın dört bir yanından bu kutsal direni ocağına koştunuz ve anavatana açılan tek kapıyı kapatarak Kıbrıs Türkünün haklı direnişini boğmak isteyen düşmana karşı kahramanca çarpışıp gözünüzü kırpmadan hayatınızı feda ettiniz.

Burada canınız pahasına verdiğiniz mücadele Kıbrıs Türkünün özgürlüğe ve huzura kavuşmasının temelini teşkil etmişti. Hiç şüpheniz olmasın ki destanlaşan hatıranız daima kalplerimizde yaşayacak yaktığınız özgürlük meşalesi asla sönmeyecektir. Sizleri bir kez daha minnet ve şükranla anıyor manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

KORKUTER

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Vekili Tuğgeneral Erdinç Korkuter, Erenköy Şehitliği Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz;

Kıbrıs Türkünün onurlu özgürlük mücadelesinin gurur kaynağı şanlı Erenköy Direnişi’nin 51’inci yıldönümünde bir kez daha manevi huzurundayız.

Sizler, Kıbrıs Türk halkının bekası ve özgürce yaşaması için zulme ve haksızlığa karşı canları pahasına direnen mücahit Kıbrıs Türkünün bayraklaşmış sembollerisiniz. Kutsal hatıranız şanlı Türk ulusunun hafızasında sonsuza kadar yaşatılacak, sahip olduğunuz inanç ve azim daima hatırlanacaktır.

Güvenlik Kuvvetleri komutanlığı olarak bizler 51 yıl önce hayatımız pahasına koruduğunuz bu kutsal toprakların yılmaz bekçisi olmaya ve yaktığınız varoluş meşalesinin sönmesine asla izin vermeyeceğimize söz veriyoruz.

Sizleri rahmetle anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

KEÇO: “ÖRNEK OLDU… DİRENCİ ARTIRDI”

Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Kutlay Keço törende yaptığı konuşmada, 51 yıl önce bugün Kıbrıs Türkü’nün namus ve şerefi, Türk ulusunun geleceği için şehitler verildiğini kaydetti.

Şanlı Erenköy Direnişi’nin halka örnek olduğunu ve direncini artırdığını belirten Keço, müzakere sürecine de değindi. Keço, yapılan farklı açıklamalar ve iddiaların halkı endişelendirdiğini, verileceği söylenen bölgelerde yaşayanların tedirgin olduğunu kaydetti. Keço, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya süreçle ilgili daha fazla bilgilendirme çağrısı yaptı.

YIKICI: “GURUR KAYNAĞI”

Yenierenköy Belediye Başkanı Mesut Yıkıcı da, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde gurur kaynağı olan Erenköy direnişinin 51. yılında anıldığını belirtti. Yıkıcı, “Şanlı destanın verdiği gururu ve şehitlerin özleminin burukluğunu yaşıyoruz” dedi.

Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Yıkıcı, “Hak ve özgürlük uğrunda canlarını feda edenlerin gösterdiği yolda yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bugün bu topraklarda hür ve özgür yaşıyorsak onların sayesindedir” diyen Yıkıcı, şehitlerin hatıralarını ilelebet yaşatacaklarını belirtti.

AKINCI: “DESTAN YAZDILAR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşmasında, yarım yüzyıl önce, yüksek öğrenim gören gençlerin, eğitimlerini bırakıp Erenköy’e çıktıklarını söyleyerek, “Kıbrıs Türk halkının özgürce yaşaması için bu ateş çemberi içinde canlarını feda ettiler. Onları saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.

Bu fedakarlığın, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda hak ettiği yaşama kavuşması için yapıldığını vurgulayan Akıncı, “Onlar burada bir destan yazdılar. Her yönden kendilerinden kat be kat üstün güçlere direndiler. Kıbrıs Türk halkına hak ettiği yaşamı vermek şehitlere borcumuzdur” dedi.

Müzakerelere de değinen Akıncı, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, eşitlik ve güvenliğini sağlayacak bir çözüm istediklerini kaydetti.

Çözüme sadece liderlerin değil, halkın karar vereceğini söyleyen Akıncı, “Bu; hükümet, Meclis, sivil toplum örgütleri ve halkın tüm kesimleriyle el ele yürüyeceği bir süreçtir” dedi.

Henüz bir referandum noktasında bulunulmadığını, o noktaya gelinmediğini söyleyen Akıncı, o noktaya varıldığında halkın çözüme karar vereceğini ve karar vermek için yeterli zaman diliminin sağlanacağını ifade etti.