Döviz, öğrenciyi de bitirdi

Dövizle birlikte ev kiraları da uçtu. Kirada oturan öğrenciler, “Okulu bitirene kadar ailelerimiz servet saçıyor. KKTC’de öğrencileri sömürüyorlar” diyerek tepki gösterdi

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi her alanda vatandaşın belini büküyor.

KKTC’de birçok sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de sterlinin baz alınması hem vatandaşı hem de Türkiye’den KKTC’ye okumak için gelen öğrenciyi ciddi şekilde zora sokuyor.

Haber Kıbrıs’a konuşan öğrenciler adeta ateş püskürdü. Öğrenciler ailelerinin Türkiye’de TL cinsinden ödendiklerini anlatarak KKTC’de ev kiralarının sterlin üzerinden olması nedeniyle çok ciddi bir para ödediklerini öne sürdü.

KKTC’de yurtların yetersiz olduğunun altını çizen öğrenciler evlerin ise çok ciddi şekilde pahalı olduğunu söyledi. Öğrenciler 2100 TL gibi kira fiyatlarına KKTC’de apartman dairesi Türkiye’de ise bir villa kiralanabileceğini söyledi.

(Bahadır AYNA-HK Ajans)

Öğrenciler ne dedi?

Kaan Polat:

KKTC’de ev kiralarının Sterlin üzerinden ödenmesi bizim için büyük bir sorun. Ben şimdi kaldığım evi kiraladığımda sterlin 5.4 TL idi. Ancak şuan 6 TL’yi geçti. Yani 1620 TL öderken şimdi 1800 TL ödüyoruz. Ev konusunda Kıbrıs’ın yerli insanı biz Türkiye’den gelen öğrencilere karşı en ufak bir indirim yapmıyor. Bir başka sorunda evden çıkarken alacağımız depozito ilk ödediğimiz günkü para oluyor, biz öderken sterlin etkiliyor ancak ev sahibi paramızı verirken o günün kuru sayılıyor.

Melek Özcan:

Ev kiralarının sterlin üzerinden olması çok saçma. Devlet yetkilileri bu konu hakkında biran önce çare üretmeli. Yurt sayısı da artmalı. Yurt dışından adaya gelen öğrenci sayısı çok fazla ancak kalacakları yer sınırlı. Bu durum da bizi pahalı evlerde kalmaya zorluyor.

Dilek Kaya:

Kiraların sterlin üzerinden ödenmesi dünyanın en saçma işi. Şuan kaldığım evi de aynı şekilde sterlin üzerinden ödüyorum. İlk taksiti 1800 TL ye denk geliyordu ancak sterlinin yükselmesi ile şimdi 2100 TL ödüyorum. 2100 TL ile Türkiye’de villada kalırım. Yurtların az olması nedeniyle birçok öğrenci okul yurtlarında kalıyor ancak okul sahipleri bunu fırsat bilerek 4 kişilik odayı kişi başı 17-18 bin TL’den satıyor. Yani evde kalsak ev sahipleri yurtta kalsak yurt sahipleri bir şekilde bizi kandırmaya çalışıyor. Hem sterlin istiyorlar hem de öğrenciye güvenmeyip yıllık kira istiyorlar.

Ruhat Demir:

Sterlin üzerinden kira ödemek kadar saçma bir sistem olmaz. Bu durum en kısa sürede düzeltilmeli. Biz buraya okumak için geliyoruz ancak okulu bitirene kadar ailelerimiz servet saçıyor. Durumu olan öğrenci var olmayan öğrenci var. Kiralar kesinlikle TL üzerinden olmalıdır.

Melda Tarhan:

Okula zaten ücret ödüyoruz, yurt desen sınırlı. Hem okul yurtları hem de özel yurtlar rezalet durumda. Bu durum öğrenciyi kiralık eve yöneltiyor ama o da ateş pahası. Kimse uygun fiyata ev bulamıyor ve sterlin üzerinden değerlendirilmesi de saçma. Türkiye’deki öğrencilere tolerans tanımalılar TL üzerinden alınmalı yani ücret. Açıkçası KKTC’de öğrencileri sömürüyorlar. Öğrenciler olmazsa Kıbrıs’ın bir geliri yok.

İsmet Karadeniz:

Yükselen döviz bizi çok ciddi şekilde etkiledi. Ev kiramızı ödeyemez hale geldik. Kaldığımız yurt hem kötü durumda hem de ücreti çok yüksekti evi bir kurtuluş olarak gördük ancak yükselen sterlin bizi mahvetti. Ama burada sorgulanması gereken yükselen sterlin değil ev kiralarının sterlin üzerinden değerlendirilmesidir.

Batu Baran:

Ev kiralarının sterlin üzerinden olması biz öğrenciler açısından çok kötü. Ailelerimiz Türkiye’den TL ödenirken biz burada ev kiralarını sterlin cinsinden ödüyoruz. KKTC yetkilileri bu konu için bir karar üretmeli ve biz Türkiye’den gelen öğrencilere kolaylık sağlanmalıdır.