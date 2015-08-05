Çevre ayıbı

Değirmenlik’te faaliyette olan Başpınar Süt Mamulleri fabrikasında, çöken kuyu yüzünden, fabrika yanındaki dereye akıtılan noro suları, hem sağlığı tehdit ediyor, hem de etrafa dayanılmaz bir koku saçıyor...

Değirmenlik’te faaliyette olan Başpınar Süt Mamulleri fabrikasında, çöken kuyu yüzünden, fabrika yanındaki dereye akıtılan noro suları, hem sağlığı tehdit ediyor, hem de etrafa dayanılmaz bir koku saçıyor

HALKIN SESİ’ne ulaşan bölge sakinleri “Dayanamıyoruz. Yeter artık.

Bahçede oturmayı bırakın, duramıyoruz bile” diyerek tepkilerini dile getiriyor

Fehime ALASYA

Değirmenlik’te süt mamulleri fabrikasından dereye akıtılan peynir altı suyu, Değirmenlik’te kalan bölge sakinlerini yeniden isyan noktasına getirdi.

Dereye dökülen ve dayanılmaz bir koku yayan peynir altı (noro) suyu vatandaşları yeniden nefes alamayacak duruma getirdi.

HALKIN SESİ’ne ulaşan vatandaşlar, “Tek çaremiz sizsiniz” diyerek konuyu yeniden gündeme taşımak istedi.

Gazetemizde 15 Ocak 2015 tarihinde yayınlanan haberde söz konusu durum yer almıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan fabrika sahibi, çöken kuyu yerine yeni bir kuyu kazıp, bu durumu ortadan kaldıracağı sözünü vermiş, ilgili belediye olan Değirmenlik Belediyesi de konuyla yakından ilgilenmişti.

Aradan geçen aylar içerisinde işletmenin gerekli önlemleri alması sonucu ortadan kalkan koku, birkaç haftadır yeniden yayılmaya başladı.

Bölge sakinleri, korkulu rüyaları olan bu durum karşısında belediyeye başvurduklarını fakat önlem alınmadığını dile getirdi ve “Tek çaremiz sizsiniz!” diyerek yeniden HALKIN SESİ’ne ulaştı.

Değirmenlik köyünde bulunan Başpınar Süt Mamulleri fabrikasında, çöken kuyu yüzünden, fabrika yanındaki dereye akıtılan noro suları, hem sağlığı tehdit ediyor, hem de etrafa dayanılmaz bir koku saçıyor. Belirli aralıklarla dereye akıtılan pis suların yaydığı kötü koku ve sinekler ile yaşamak zorunda kalan bölge sakinleri, Değirmenlik Belediyesi ve fabrika sahiplerini duyarlı olup, köklü çözüm bulmaya davet etti.

Bölgedeki evlerde sinekten ve kokudan bahçede oturamayacak duruma gelen vatandaşlar, “Belediyemiz niye müdahale etmiyor, fabrika sahibi bizi neden anlamıyor? Fabrika sahibi iyi bir insan, köyde sevilen bir kişi, bu durumu neden anlayıp çözmekte zorlanıyor bilmiyoruz… Yetkililer ne bekliyor ki? Yeter artık, bahçede oturmayı bırakın, duramıyoruz bile… Belediye başkanı geldiğinde, arabadan inip burnunu kapatıyor, başkan bu kokuya bir dakika bile dayanamazken biz bu evlerde nasıl oturalım? İnsanlar gelip bu bölgedeki arsalarına nasıl ev yapsın? Bu olur iş mi?” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Ocak ayında HALKIN SESİ’ne konuşan ve “Bu sorunu en yakın zamanda ortadan kaldıracağım” diyen Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, yeniden konuyu takibe aldığını ve bölgeye ilgili ekipleri gönderdiğini dile getirdi. Dere içerisindeki ıslaklığı toprak ile örttüklerini, fabrika sahibi ile de konuştuğunu kaydeden Işısal, fabrika sahibinden, artık böyle bir rahatsızlık verilmeyeceği sözünü aldığını sözlerine ekledi. Fabrikada bu konu ile ilgili birtakım çalışmalar yapıldığı bilgisini veren Işısal, fabrikanın sorun giderilene dek gerekirse süt almayacağı sözünü aldıklarını dile getirdi.