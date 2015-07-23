Büyükelçi Akça'dan veda resepsiyonu

Züleyha KARAMAN / HALKIN SESİ KKTC’deki görev süresi sona eren Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Kuzey Kıbrıs’ın daha güçlü ve daha müreffeh olması...

Züleyha KARAMAN / HALKIN SESİ

KKTC’deki görev süresi sona eren Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Kuzey Kıbrıs’ın daha güçlü ve daha müreffeh olması amacıyla görev yaptığını, bu amaçla, Türkiye’de ulaşılan yenilik ve olanakların Kıbrıs Türkü ile paylaşılmasına aracılık etmeye çalıştığını belirterek, “Bu süreçte işe yaradım için kendimi mutlu hissettiğim günler de oldu, anlaşılamadığım veya benim anlayamadığım durumlar da oldu” dedi.

Büyükelçi Akça, dün akşam veda resepsiyonu verdi. Büyükelçilik ikametgahındaki resepsiyon saat 20.00’de başladı. Resepsiyona. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Ömer Kalyoncu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İsmail Serdar Savaş, diğer üst düzey komutanlar, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, işadamları, basın mensupları ve çok sayıda davetliler katıldı.

Büyükelçi Akça, resepsiyonda yaptığı kısa konuşma, KKTC’ye ilk kez, Devlet Planlama Örgütü’nda (DPÖ)seminer vermek üzere geldiğini belirterek, o günden sonra Kıbrıs’ın işi olduğunu, son altı yıldır da asli işi olduğunu söyledi.

“HER ZAMAN HEYECAN DUYDUM”

KKTC’yle ilgili görev yaptığı sürece hep heyecan duyduğunu ve her zaman büyük ciddiyetle çalıştığını kaydeden Akça, amacının Kuzey Kıbrıs’ın daha güçlü ve daha müreffeh olması olduğunu vurguladı. Bu amaçla, Türkiye’de ulaşılan yenilik ve olanakların Kıbrıs Türkü ile paylaşılmasına aracılık etmeye çalıştığını belirten Büyükelçi Akça, şöyle konuştu:

“Bu süreçte işe yaradım için kendimi mutlu hissettiğim günler de oldu, anlaşılamadığım veya benim anlayamadığım durumlar da oldu. Neticede 4 yıl 4 ayı Büyükelçilik olmak üzere 6 yıl burada sizlerle birlikte yaşadım. Bu sürenin sonuna geldiğim bu günlerde Kıbrıs’ta dostlarımın arasında olduğumu hissediyorum ve sizlerden ayrılmak bana hüzün veriyor. Cuma günü sizlerden ayrılmanın hüznü ve yeni görevimin heyecanını birlikte yaşayarak uçağa bineceğim.”

“Kıbrıs denildiğinde içinin kıpır kıpır olacağını ve buradaki dostlarını özleyeceğini” söyleyen Akça, şöyle devam etti:

“Rahmetli Rauf Denktaş’ın ifadesi ile Kuzey Kıbrıs’a gelene Lala Mustafa Paşa virüsü bulaşıyor. Sanırım bu virüs bana da bulaştı. Bundan sonra Kıbrıs denildiğinde içimin kıpır kıpır olacağını ve buradaki dostlarımı özleyeceğimi biliyorum. Özellikle son iki aydır beni uğurlamak için gösterdiğiniz ilgi ve yakınlığın beni ziyadesi ile duygulandırdığını ifade etmek istiyorum.

Önümüzdeki dönemde tanınmamışlığın ve uygulanan izalasyonların son bularak, hakkınız olan adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmanızı temenni ediyor, mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyorum”

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreterliği’ne getirilen Akça, Ağustos ortasında yeni görevine başlayacak.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atanan Derya Kanbay’ın ise, önümüzdeki hafta başı adaya gelmesi bekleniyor.