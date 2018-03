“Ben geldiğim yeri unutmuyorum”

Ülkemizin genç girişimci işadamlarından olan Ömer Tatlı siyasetçilerin geldikleri yeri unuttuğunu belirterek “Ben geldiğim yeri hiçbir zaman unutmuyorum” dedi

Bahar UYGUR

Ülkemizin doğu bölgesinin genç girişimcilerinden olan Ömer Tatlı İskele bölgesinde yaptığı yatırımlarla, sosyal projelerle adından bahsettiren genç bir işadamı. Yoğurt dağıtımcılığıyla başladığı iş hayatını market zinciri sahibi olarak devam ettiren, bölgede istihdam sağlayan Ömer Tatlı, kurduğu Tatlı Spor Kulübü ile de gençlere sosyal olma olanağı tanıyor.

Ömer Tatlı ile bugünlere nasıl geldiğini, Tatlı işletmelerini ve yatırımlarını konuştuk.

40 yaşında olan Ömer Tatlı’nın ailesi Trabzon’dan göçmen olarak gelmiş, Tuzluca köyüne yerleşmiş. Kıbrıs’ta doğan Ömer Tatlı 7 yaşında babasını kaybetmiş. Kardeşlerinden biri 4 diğeri 2 yaşındaymış babaları öldüğünde. “O zamanlar lüks bir hayat yoktu, beklentilerimiz yoktu, olanla yetiniyorduk” diyen Ömer Tatlı, Ticaret Lisesini bitirdikten sonra askere gitti. Askerden geldikten sonra iş arayıçında olan Ömer Tatlı Hasan Sütçü’nün yanında Has Süt’te yoğurt dağıtımcısı olarak işe başladı. Has Süt’te 5 yıl çalışan Tatlı, Has Süt kapanınca Hasan Sütçü’den 3 bin sterline dağıtım aracını satın alır. Başka bir şirketle anlaşıp yoğurt dağıtımcılığına devam eden Tatlı 7-8 ay sonra bir araç daha alır ve kardeşi Çağlar da bu işe başlar. Bir süre sonra çalıştıkları firma da Ömer Tatlı’ya “Artık kendi yoğurdumu kendim dağıtacağım der.” Bunun üzerine Ömer Tatlı Gülgün yoğurtlarına gider ve onlarla anlaşır. O günden bugüne 13 yıldır Gülgün yoğurtlarının bayiliğini yapan Ömer Tatlı şu anda 4 araçla Dörtyol’dan Mağusa dahil Dipkarpaz’a kadar Gülgün ürünlerinin dağıtımcılığını yapıyor.

TATLI MARKET’İN DOĞUŞU

Salih Emiroğulları kendi marketini işletmeleri için Ömer Tatlı’ya teklif götürür. Ömer Tatlı kabul etmek istemez, kardeşi Çağlar ben yaparım der. O zamanın parasıyla 19 bin TL isteyen Emiroğulları’na verecek para yoktur. Oğlunu yeni sünnet yaptıran Ömer Tatlı sünnette gelen paralarla market işine girer. Ömer Tatlı, marketten sonra petrolü satın alma hikayesini de şöyle anlattı: “Market işine girdikten bir yıl sonra Ahmet Dinç, Boğazdaki petrolü sana satayım diye sordu, bende para yok dedim. Bir jipim vardı onu verdim biraz da nakit verdik aldık petrolü. Fakat verilen miktar yeterli değildi büyük bir meblağ ödemem gerekiyordu. Kardeşim Çağlar’a ben böyle bir işe giriştim diyemedim.”

Bu arada aldığı petrol için İskele’de başka bir iş adamının iki katını teklif ettiğini aktaran Ömer Tatlı, bu durumu kardeşine söylediğini ve kardeşinin ise nereden kredi çekebileceklerini araştırmaya başladığını anlattı. Bankadan kredi çektiklerini ve petrolü çalıştırmaya başladıklarını söyleyen Tatlı aldıkları kredinin iki katını 5 yılda ödeyerek bitirdiklerini de sözlerine ekledi.

HER GEÇEN GÜN BÜYÜYEN BİR İŞLETME

Şu anda Tatlı İşletmelerinin bir petrol, 4 market, restorant, berber salonu, kasap dükkanında çalışan 30 çalışanı var. Erenköy’de bulunan marketin 1700 metrekare olduğunu belirten Tatlı, İskele bölgesindeki en büyük market olduğunu söyledi. Markette kasap, pastane, manav da olduğunu dile getiren Tatlı tüm ihtiyaçların karşılandığı bir market olduğunu ifade etti. Tatlı bölge insanın maddi durumunun çok iyi olmadığını ve bu yüzden Lefkoşa’daki marketlere gittiklerini hatırlatarak bölge insanının artık buna ihtiyaç duymadığını çünkü kendisinin kaliteli malı ucuza sattığını belirtti.

KİKCBOKS’TA 3 YIL ARKA ARKAYA ŞAMPİYONLUK

Ömer Tatlı, 2011 yılında kurduğu Tatlı Spor Kulübü ile bölgedeki çocuklara kickboks, darts, hentbol sporlarını yapma fırsatı sunuyor. Tatlı Spor Kulübü kickboks’da 3 yıl arka arkaya şampiyon oldu. Ömer Tatlı kulüp için bir spor kompleksi yapımını başlattı Tuzluca’da. Kompleks için 160 bin TL para harcadığını ancak hala daha bitiremediğini söyleyen Tatlı, ne spor bakanlığının ne de elçiliğin yardımda bulunmadığını belirtti. Tatlı kendilerine malzeme yardımı yapan Adana ve Mersin belediye başkanlarına teşekkür etti.

“KKTC’DE SİYASETÇİLER HALKA HİZMET VERMİYOR”

Bir dönem Büyükkonuk Belediye Başkanlığına aday olan Ömer Tatlı’ya ‘Siyasete girmeyi düşünüyor musun?’ diye sorduğum soruya cevaben, siyasete girmeyi düşünmediğini belirten Ömer Tatlı, KKTC’de siyaset sistemi değişmedikçe de siyasete girmeyi düşünmeyeceğini söyledi. Tatlı; “KKTC’de siyasetçiler halka hizmet vermiyor ancak bir gün siyasetçilerin gerçek anlamda halkın yararına çalıştıklarını görürsem o zaman siyasete girerim” şeklinde konuştu. “Ben geldiğim yeri unutmuyorum” diyen Ömer Tatlı, günümüz siyasetçilerinin geldikleri yeri unuttuklarını sözlerine ekledi.

Gençlerin tavsiyeye ihtiyacı olmadığını hepsinin zeki ve çalışkan olduğunu belirten Tatlı, siyasilerin gençleri kullanmaktan vazgeçmelerini, oy uğruna gençlerin onuruyla oynamamaları gerektiğini savundu. Tatlı, “Siyasiler bölgeye sadece seçim zamanı oy almak için gelmekten vazgeçsinler” dedi.

Ömer Tatlı; “bölgem için, İskele-Karpaz’ı geliştirmek adına elimden geleni yapmaya devam edeceğim” şeklinde sözlerine tamamladı.