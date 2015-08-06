Bakanlık dışarıda çalışmayı yasakladı ama bu yasağa birçok yerde uyulmadı.

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı, aşırı sıcaklar nedeniyle dışarıda çalışmayı yasakladı ama bu yasağa birçok yerde uyulmadı. Hatta bakanlığa bağlı ÇOGEM binasının inşaatında, dün saat 13.30...

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı, aşırı sıcaklar nedeniyle dışarıda çalışmayı yasakladı ama bu yasağa birçok yerde uyulmadı. Hatta bakanlığa bağlı ÇOGEM binasının inşaatında, dün saat 13.30 dolaylarında işçilerin dışarıda çalıştığı görüldü

Züleyha KARAMAN

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’nın, hava sıcaklığının aşırı yükselmesi nedeniyle aldığı ve dün uygulamaya giren, 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışmama yasağına pek de uyulmadığı görüldü.

Dışarıda çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi için, 5-8 Ağustos tarihlerinde, belirlenen saatlerde dışarıda çalışma yasağı, bizzat, yasak kararı alan bakanlık tarafından delindi.

Bakanlığa bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM) binasının inşaatında, dün saat 13.20 dolaylarında işçilerin dışarıda çalıştığı görüldü.

ÇOGEM’de işçilerin yasaklanan saatlerde dışarıda çalıştığının haber sitelerine yansıması tepkilere neden oldu.

Ayrıca, ülke genelinde, dışarıda çalışmanın yasak ilan edildiği saatlerde, özellikle inşaat faaliyetlerine devam edildiği gözlendi.

Bazı belediyelerin de, belirlenen saatlerde dışarıda çalışma yasağına uymadığı görüldü.

HALKIN SESİ’ne konuşan bazı işçiler yasaktan haberdar olmadıklarını söylerken, kimileri de işverenlerin kendilerini çalışmaya mecbur ettiğini dile getirdi.

Dışarıda çalışma yasağına uymayanlara 1 asgari ücret ceza kesileceği açıklanmıştı. Bu durumda, bakanlığın kendi kendine ceza kesip kesmeyeceği merak ediliyor.

İçişleri ve Çalıma Bakanı Aziz Gürpınar, yasakla ilgili yaptığı açıklamada, ALO 102 ihbar hattına gelecek ihbarlara göre denetim yapabileceklerini, yasakla ilgili Polis teşkilatından da yardım talep ettiklerini söylemişti.

FELEK: “BİZ DE 3-4 İHBARDA BULUNDUK”

DEV-İş Başkan Vekili Hasan Felek, belirlenen saatlerde dışarıda çalışmama yasağına uyulmaması konusunda kendilerinin de 3-5 şikayette bulunduğunu açıkladı.

HALKIN SESİ’ne konuşan Felek, yasak konusundaki denetimlerin Çalışma Bakanlığı ve polis tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Felek, Bakanlığın sıcak havada çalışılmaması kararının doğru ve geç kalınmış bir karar olduğunu, ancak, işçinin çalışmadığı süresinin, çalıştığı saatler olarak mı değerlendirileceği yoksa, 12.00-16.00 saatleri arasının yok mu sayılacağının netleşmesi gerektiğini, bu konuda tereddütleri olduğunu vurguladı.

“SÜREKLİ VE KALICI UYGULAMAYA GEÇİLMELİ”

Yasak kararının bu hafta için alındığını, ancak sıcakların artarak devam edeceğine işaret eden Felek, bu konuda sürekli ve kalıcı bir uygulamaya geçilmesinden yana olduklarını belirtti.

Dışarıda çalışma yasağına uyulup uyulmamasını denetlemenin Çalışma Bakanlığı’na ve Polise bağlı olduğunu ifade eden Hasan Felek, “Biz bir gözlem yaptık ve 3-5 yerde, imalathanelerde çalışma yapıldığını bildirdik ama nasıl bir işlem yapıldı sonucunu takip edemedik” dedi.

“KARARA UYULMALI”

Hasan Felek, Bakanlığa bağlı bir dairede, yasağa uyulmayarak çalışma yapılmasıyla ilgili olarak da, “Bilmediğim konuda yorum yapmak istemem, o herhalde ihale edilmiş bir konu. Bunun denetlenmesi gerekirdi. Böyle bir karar alındıysa, adadaki bütün işyerlerinin, işverenlerin bu karar uyması gerekir” dedi.

Felek, sıcaktan dolayı çalışılamayan saatlerin, iş saatlerinden sayılması ve bu kuralları netleştirmek gerektiğini sözlerine ekledi.