Yüksek performansın adı Ram Power Wagon

Devasa boyutları ile birlikte güçlü motor yapısı ile dikkat çeken RAM, 2500 Serisi RAM Power Wagon modelinin tanıtımını kısa bir süre önce yaptı.

Dodge ile ilk kez 1981 yılında tanıtılan ve bu süreçte çok önemli kasa değişimleri yaşayarak günümüzün otomotiv teknolojisine halen yön veren yeni Power Wagon yüksek güç kapasiteleri ile her türlü kullanım alanında zorlanılmayan bir sürüş deneyiminin yakalanmasını sağlıyor.

En zorlu işlerde dahi yüksek performans sunabilme özelliği ile dikkat çekmekte olan 2019 RAM Power Wagon her modelinde olduğu gibi daha güçlü bir yapıyla öne çıkan 2019 versiyonunda da bu özelliğini etkin bir şekilde koruyor.Arazi tipine uyumlu ve son derece güçlü ve dinamik plastik çerçeve ile kaplanan ızgara yapısı ile dikkat çekiyor. Standart olarak yeni Cummins turbo dizel versiyonu 60 kilogram kadar daha ağır ama daha fazla güç sunuyor. Yeni blokta, egzoz valfleri ve yayları yeni olurken, yeni rocker kolları ile birlikte değişimleri kapsayan bir dökme demir silindir kafası bulunuyor. Bununla birlikte daha hafif olmasına karşın daha güçlü piston yapısı bulunan Power Wagon, minimal seviyede olan sürtünme halkaları bulunuyor. Bütünüyle yenilenmiş olan egzoz manifoldu, lamine ısı kalkanları ve turbo şarjlı değişken geometrisinin bağlantı noktasını oluşturuyor. Ayrıca 33 PSI düzeyine dek yükseltme basıncı teşkil ediyor.

Kalitesi kanıtlanmış olan son derece güçlü 6.4 litre kapasiteli HEMI V8 motorunun kullanıldığı yeni RAM Power Wagon modeli 410 beygir 582 nm tork güç üretiyor. Ağır yük kamyonu sürücülerine yük taşıma kapasitesi ve çekiş gücü sağlayacak 400 RPM kapasitesi de bulunuyor. İsteğe özel yardımcı kamera hazırlık paketi sayesinde çok daha modernize ve çok daha konforlu bir kullanım oluşturulabiliyor. Üstelik güçlü ve dinamik yapısının teknolojiyle birleşmesi her koşulda en yüksek seviyede kullanım verimliliği yaratıyor.