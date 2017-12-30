Yenilenen Duster yollarda

Duster, tasarım, ergonomi, donanım ve sürüş kalitesi açısından artık daha iddialı

Dacia, son yıllarda büyük bir atılım içerisinde. Markanın satış adetleri özellikle 2011 yılında ortaya çıkan birinci nesil Duster’dan itibaren ciddi bir artış göstermeye başladı ve sunulan her yeni modelle birlikte Dacia adına büyük bir sıçrama yaşandı. O günden bu zamana model gamına yeni modeller de ekleyen marka, uygun fiyatlı SUV kimliğiyle çok sevilen Duster’daki ilk değişikliği de 2014 yılında gerçekleştirdi. İlk kez geçtiğimiz Frankfurt Otomobil Fuarı’nda karşımıza çıkan, geçtiğimiz ayın başında ise Yunanistan’da direksiyonu başına geçtiğimiz üçüncü Duster modeli ise çok daha kapsamlı bir revizyona sahne olmuş. Tasarımdan ergonomiye, konfordan donanıma kadar geniş çaplı bir yenilenme operasyonuna tabi tutulan Duster, tıpkı 2011 yılında tanıtılan ilk nesli gibi marka için bir dönüm noktası olabilir.

Yeni Duster, eski haliyle benzer bir forma sahip olsa da, aslında tasarımda önemli değişimler söz konusu. Yeni tasarımlı krom radyatör ızgarası ve biraz daha köşelere alınarak otomobile daha geniş bir görünüm kazandıran yeni farları, daha yatay bir görünüm sunan motor kaputu, tamamen yeni tampon tasarımı ve 10 cm öne alınarak eğimi arttırılan ön camıyla birlikte artık daha orantılı ve şık bir görünüm sunan Duster, ayrıca LED gündüz farlarıyla çağın otomotiv trendlerinden birine da ayak uyduruyor. Ön çamurluklardaki dekoratif siyah plastik parçalar, 17 inçlik yeni jantlar, siyah renk B-sütunları ve ön cam hattına kadar uzanan yeni tavan barları, Duster’a profilden de SUV kimliğine daha uygun bir görünüm kazandırmakta. Duster’ın arka tasarımı da yepyeni. Kare formundaki yeni stop grubu, yeni bagaj kapağı ve arka tamponuyla hem daha modern hem de daha şık bir SUV görüntüsü elde edilmiş. Önceki modelde bagaj kapağının üzerindeki siyah plastik bölümde bulunan demode bagaj açma kilidinin artık bu bölümün altına gizlenmiş olması, Dacia’nın dersine çok iyi çalıştığına işaret ediyor. Geniş açılan bagaj kapağının ardında 4x2 versiyonda 478 litrelik, 4x4 versiyonda ise 467 litrelik bir hacim bulunan otomobilin ayrıca kabininde de, toplam hacmi 27.2 litreye ulaşan eşya saklama alanı mevcut.

Duster’ın kapılarının ardında hem kalite hissiyatını hem de ergonomiyi iyileştirmeye yönelik yenilikler bulunuyor. Yeni bir gösterge paneline sahip olan otomobilde ideal sürüş pozisyonunu bulmak adına bazı önemli dokunuşlarla karşılaşıyoruz. Mesela direksiyon 40 mm yükseklik ve 50 mm derinlik ayarı yapabilmenize imkan tanıyor. Ayrıca sürücü koltuğunun yükseklik ayar mesafesi de önceki modele göre 20 mm artırılarak 60 mm’ye çıkartılmış. Koltuk minderlerinin 20 mm daha uzun tasarlanmış olması, konumu değiştirilen el freni ve eskisinden 74 mm yukarıya alınarak ergonomisi iyileştirilen MediaNav navigasyon ve multimedya sistemi de kabini daha kullanışlı hale getiren detaylar arasında. Piyano siyahı kaplamalar, kapı içlerinde daha kaliteli malzemeler ve üst donanımda sunulan deri döşeme ile kalite hissiyatı arttırılan ön konsoldaki en dikkat çekici yeniliğin ise otomatik klima kontrolleri olduğunu söylemek mümkün. MediaNav’ın hemen altında yer alan ve üç adet çevirmeli butondan oluşan bu kontroller, tıpkı yeni nesil Range Rover modellerinde olduğu gibi birer dijital panel olarak tasarlanmış. Bunun bir Dacia modelinde görmeyi hiç beklemediğim bir detay olduğunu söyleyebilirim.

Yeni Duster’da sürüş kalitesini ve konforu iyileştirmeye yönelik değişiklikler de bulunuyor. Daha kaliteli yalıtımı malzemeleriyle kabindeki ses seviyesinin yarı yarıya düşürüldüğü açıklanıyor ki, bu iyileşmeyi Yunanistan yollarındaki sürüşümüz sırasında da fark ediyoruz. Ayrıca otomobilde titreşimi azaltmaya yönelik bazı dokunuşlar gerçekleştirilmiş ve ön cam da 0.35 mm kalınlaştırılmış. Tüm bunlar da Duster’ın uygun fiyatlı bütçe otomobili hissiyatını törpülemiş ve yeni modeli daha konforlu bir SUV’ye dönüştürmüş. Otomobilin sürüş kalitesindeki iyileşmenin bir diğer nedeni de yeni elektrik destekli direksiyon sistemi. Yeni sistem, dönüş çapını yüzde 6 oranında, direksiyonu döndürmek için gereken gücü ise yüzde 35 oranında azaltıyor.

Duster’da güvenlik de ihmal edilmemiş. Güçlendirilmiş bir şasiye sahip olan otomobil, yeni perde hava yastıkları, i-Size özellikli çocuk koltukları için yeni ISOFIX bağlantıları, daha geniş yan aynalar, yaya güvenliği için enerji emilimi arttırılmış kaput ve ön tamponuyla dikkat çekiyor. Önceki model Euro NCAP’den 3 yıldız alabilmişti. Bakalım yeni modelin güvenlik konusundaki notu nasıl olacak? Bekleyip göreceğiz. Otomobilin donanım listesinde de daha önce görmediğimiz bazı özellikler bulunuyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi, Hız Ayar ve Sınırlayıcı, 360 derece kamera sistemi, otomatik yanan farlar, eller serbest Dacia kart sistemi ve az önce bahsettiğimiz otomatik klima en dikkat çekici donanımsal yenilikler arasında.

Yeni Duster’ın motor gamında ise değişiklik bulunmuyor. Yine Renault Grubu’nun ekonomik motorlarıyla yollara çıkacak olan otomobilin benzinli motor gamı 115 bg gücünde 1.6 SCe ve 125 bg gücünde turbo şarjlı 1.2 TCe’den oluşurken, dizel tarafında ise 90 ve 110 bg gücünde iki farklı versiyonu sunulan 1.5 dCi ünite bulunuyor. Dizele alternatif olarak 1.6 SCe motorun LPG versiyonu da seçenekler arasında yer almakta, ancak LPG’li Duster’ın Türkiye pazarına sunulup sunulmayacağına talebe göre karar verilecek. Hem LPG’li versiyon hem de 90 beygirlik dizel seçenek manuel şanzımanla ve önden çekişli olarak sunulacak. Benzinli seçenekler ve 110 beygir gücündeki dizel versiyon ise 4x2’nin yanı sıra 4x4 aktarmayla da tercih edilebilecek. Ancak hızlı vites geçişleri sunan çift kavramalı EDC şanzıman sadece güçlü dizel motorla ve 4x2 aktarmayla alınabilecek.