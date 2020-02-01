Yeni SEAT Leon daha teknolojik

SEAT Leon'un yeni nesli tanıtıldı. Otomobilde artık plug-in hibrit bir seçenek de bulunuyor

SEAT'ın 1999 yılında bugüne 2.2 milyon adetlik satış rakamına ulaşan kompakt modeli Leon'un dördüncü nesli tanıtıldı. Markanın en başarılı otomobillerinden biri olan Leon'un yeni neslinde dinamizm ve teknolojiye daha fazla odaklandığı açıklanıyor. Son nesil bağlantı sistemleri, aydınlatma teknolojileri ve güvenlik sistemleriyle donatılan otomobil ayrıca ilk defa şarj edilebilir hibrit versiyona da kavuştu.

SEAT, yeni Leon'un hem iç hem de dış tasarımında daha güçlü bir karakter yaratmaya odaklanmış. Gövdesinde, yerine geçtiği modelden daha fazla kıvrım bulunan yeni model kararlı bir yüz ifadesine sahip. Otomobilin ön ızgarası daha dik tasarlanırken, motor kaputu da uzatılmış. Arka bölümde ise boydan boya uzanan bir stop grubu yer alıyor. MQB EVO platformu üzerine geliştirilen yeni Leon'un boyutlarında da faklılıklar bulunuyor. Uzunluğu 86 mm artışla 4368 mm'ye ulaşan otomobilin genişliği ve yüksekliği ise sırasıyla 16 mm ve 3 mm azalmış. Yeni Leon'un aks aralığından da 50 mm'lik bir artış bulunuyor. Bunun yanında otomobilin Sport Tourer versiyonu ise 93 mm artışla 4642 mm'lik bir uzunluğa ulaşmış. Hatchback versiyonun 380 litrelik bagaj hacmi değişmezken, Sport Tourer'ın 617 litrelik bagajında ise 30 litrelik artış gerçekleşmiş.

Yeni Leon'un kabini yine sert hatlara sahip, ancak bu sefer daha minimalist bir yaklaşık benimsenmiş. Kalite hissiyatının yüksek olduğu açıklanan kabin ayrıca şık bir ambiyans aydınlatmasına da sahip. Eskisinden daha fazla teknoloji sunan Leon'un orta konsolunda 10 inçlik bir multimedya ekranı bulunuyor. Android Auto ve kablosuz Apple CarPlay özelliği ile hem araç içinden ve hem de araç dışından tam bağlantı özelliği sunan Leon, böylece SEAT'ın ilk tam bağlantılı otomobili oluyor.

Yeni Leon, benzinli (TSI), dizel (TDI), doğalgazlı (TGI), mild hibrit (ETSI) ve plug-in hibrit (eHybrid) seçenekleriyle üretilecek. Benzinli motorlar 90 ila 150 bg arasında değişiyor. 1.0 litrelik TSI motor 90 ve 110 beygir gücünde, Silindir deaktivasyon özelliğine sahip olan 1.5 litrelik TSI motor ise 130 ve 150 beygir gücünde seçenekler sunuyor. Benzinli motor gamının tepesinde ise 190 beygir gücünde 2-litrelik TSI bulunuyor. Leon'un dizel motor seçenekleri ise 115 bg'lik 1.6 TDI ve 150 beygir gücünde 2-litrelik TDI ünitelerden oluşuyor. 2-litrelik motor Sport Tourer versiyonunda dört tekerlekten çekişle de kombine edilecek.

Yeni Leon'un motor gamındaki en önemli yenilikler ise mild hybrid ve plug-in hybrid seçenekler oluyor. 110 beygir gücündeki 1-litrelik ve 150 beygir gücündeki 1.5 litrelik TSI motorları 48V teknolojisi ile kombine eden SEAT, böylece verimlilik açısından dizellere alternatif yaratıyor. Tabii bu konuda plug-in hibrit versiyon daha da iddialı. 1.4 TSI motoru, elektrikli bir güç ünitesi, 13 kW/saatlik lityum-iyon batarya paketi ve DSG şanzımanla kombine eden SEAT, 204 bg'lik sistem gücü elde etmiş. 60 km'lik elektrikli sürüş menzili sunan bu versiyon Leon'un her iki gövde tipinde de yer alacak.

SEAT'ın en yeni güvenlik teknolojileriyle donatılan yeni Leon dinamik şasi kontrolü (DCC) ve adaptif hız sabitleme sistemi de sunuyor.