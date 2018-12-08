Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi

İkinci nesil Evoque, Land Rover’ın ‘mild hibrit’ teknolojili ilk modeli olacak

Geçtiğimiz yedi yıl içerisinde tüm dünyada 800.000 adetlik satış yakalayarak Land Rover tarihinin en başarılı modellerinden biri olan Range Rover Evoque yenilendi. Böylesine başarılı bir modelin dış tasarımında devrimden ziyade evrim sayılacak bir yaklaşım sergilenirken, otomobilin görünmeyen yerleri ise baştan aşağı teknoloji ile donatılmış. Yeni Evoque’da malzeme ve işçilik kalitesine özen gösteren markanın kayda değer bir diğer hamlesi ise otomobilin güç üniteleri. JLR grubu elektriklenme yolunda önemli adımlar atarken, yeni Evoque’un 2020 yılında sunulması beklenen üç silindirli 48V plug-in hibrit güç ünitesi önemli bir yeniliği temsil edecek.

21 inçlik jantların opsiyonel olarak sunulması, Velar’dan hatırladığımız kapı kolları ve daralan panel boşlukları markanın Evoque’un kalite standartlarını yükseltmekte ne kadar kararlı olduğunu gözler önüne seriyor. Zaten otomobilin kabini de açısı ayarlanabilen multimedya ünitesi ve dokunmatik kumandalar ile Velar'ın izinden gidiyor.

Yerini aldığı modele göre %13 daha sıkı bir mimariye sahip olan Evoque, bu yolla tutunma ve rafinelik becerilerini de güçlendiriyor. Tutunma demişken, otomobilin uzunluğu 4.37 metre ile sabit kalırken, aks aralığı ise 20 mm artırılmış ki bu detayın yol tutuş becerisinde pay sahibi olacağı aşikar.

Lansmanı 2.0 litrelik benzinli ve dizel motorlarla yapılacak olan otomobilde ZF imzalı 9-ileri otomatik şanzıman kullanılıyor. Motor seçeneklerinin güç değerleri benzinli seçenekler için 200 bg ve 250 bg, dizel versiyonlar için ise 180 bg ve 240 bg olarak veriliyor. Ailenin şimdilik en güçlüsü olan P300 modeli ise 300 bg gücüyle 0-100 hızlanmasını 6.3 saniyede tamamlıyor. Yine de bizlerin ilgisini en çok çeken motor seçeneği, yazımızın başında da bahsettiğimiz üç silindirli hibrit. 1.5 litrelik içten yanmalı motorla elektrik motorunu bir araya getiren sistemin 200 bg güç üretmesi bekleniyor. Son olarak otomobilin dört tekerlekten çekiş sisteminin de güncellendiğini ifade edelim.

Zaten fazlasıyla başarılı bir modeli daha da iyi bir noktaya taşıyan Land Rover, otomobile şimdiden 5000 civarında ön sipariş geldiğini bildiriyor. Model ailesine plug-in hibirt seçeneğinin de katılmasıyla orijinal Evoque’un yakaladığı kayda değer satış başarısı önümüzdeki yedi yıl içerisinde devam edecek gibi görünüyor.