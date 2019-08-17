Yeni Porsche 911'in baz versiyonu hazır

Sekizinci nesil Porsche 911’in Carrera versiyonu tanıtıldı. Coupé ve Cabriolet olarak pazara sunulan 911 Carrera'nın çift turboya sahip 3.0 litrelik 6 silindirli boxer motoru 385 bg güç üretiyor. 911 model ailesinin giriş seviyesi olan yeni Carrera’nın sunduğu bu güç değeri önceki modele göre 15 bg daha yüksek.

Daha küçük jantlar ve egzoz çıkışlarıyla farklı bir görünüme kavuşan otomobil, 10.9 inçlik dokunmatik ekrana, kapsamlı bağlanabilirlik özelliklerine ve Porsche Wet Mode gibi ıslak yollarda daha da güvenli bir sürüş sağlayan yenilikçi destek sistemlerine sahip.

911 Carrera modelinin 3.0 litrelik altı silindirli boxer motoru, gücünü yeni turboşarjlarda yer alan daha küçük çaplı pervanelere sahip türbinlere ve kompresörlere borçlu. Güç aktarımı ise yeni 8-ileri çift kavramalı PDK şanzıman tarafından sağlanıyor. Bu sayede 293 km/s maksimum hıza sahip olan 911 Carrera Coupé, 0’dan 100 km/s hıza 4.2 saniyede ulaşıyor. Opsiyonel Sport Chrono Paketi ile bu süre 0.2 saniye kısalıyor.

Otomobilin ön aksında 19 inçlik jantlar ve 235/40 ZR lastikler, arka aksında ise 20 inçlik jantlar ve 295/35 ZR lastikler görev yapıyor. 911 Carrera'yı yavaşlatma ve durdurma görevi ise monoblok sabit kaliperli 330 mm’lik disklere verilmiş.