Yeni Peugeot 208 teknolojide çağ atladı

Peugeot, son teknolojilerle donattığı yeni 208'in tamamen elektrikli bir versiyonunu da sunuyor

Küçük sınıfta kartlar yeniden karılıyor. Renault, yeni Clio modelinde hibrit motor seçeneği sunacağını açıklarken, Peugeot da tamamen elektrikli bir versiyonu yeni 208’in benzinli ve dizel motor seçeneklerinin yanına eklediğini duyurdu.

Peugeot, yeni 208’in marka aidiyetine vurgu yapan şık ve gösterişli tasarımı ve yenilikçi teknolojileri ile mobilitenin geleceğine ışık tuttuğunu belirtiyor. Yani yeni 208 de, tıpkı yeni Clio gibi yüzünü geleceğe çevirmiş durumda. Yeni 208, Groupe PSA’nın CMP mimarisi üzerinde yükseliyor. Boyut ve motor seçenekleri noktasında uyarlanabilir bir yapı sunan bu platform müşterilere içten yanmalı veya elektrikli motor gibi farklı güç ve aktarma organı çözümleri sunuyor. Markanın bir önceki 208’de kullandığı F1 platformu ile kıyaslandığında 30 kg daha hafif olan yeni paltform, otomobilin ağırlığını düşürerek verimlilik artışında pay sahibi olmuş. Ayrıca kademeli zemin panelleri ve elektrik kontrollü havalandırma ızgaraları gibi çözümlerle de aerodinamik verimlilik arttırılmış. CMP platformunun ayrıca, daha yüksek konfor, düşük titreşim ve B segmenti için benzersiz sürüş destek sistemlerine de imkan tanıdığı açıklanıyor.

Yeni 208’in tasarımının da çok dikkat çekici olduğunu düşünüyoruz. Daha uzun, daha geniş ve daha alçak gövde orantılarına sahip olan 208, sportif ve dinamik bir görünüme sahip. Ön bölümü geniş ön ızgara ve markanın geçmişteki modellerini anımsatan yüz ifadesiyle dikkat çekerken, arka bölüm ise tıpkı markanın diğer yeni nesil modellerinde olduğu gibi 3 pençe tasarımlı stop lambaları ve bunları birbirine bağlayan siyah bant ile markanın yeni tasarım dilini yansıtıyor. Parlak siyah arka difüzör, bu bölümdeki sportiflik vurgusunu artırırken, geniş C sütunu da bize 90’lı yılların 205 modelini hatırlatıyor.

Yeni 208’in iç mekanı ise güncel Peugeot tasarımının bir parçası olan Peugeot i-Cockpit ile son derece modern bir ortam sunuyor. Bu mimarinin bir parçası olan orta konsoldaki ekranın boyutu donanım seviyesine bağlı olarak 5, 7 veya 10 inç arasında değişiyor. Malzeme kalitesi açısından iddialı kabinde ayrıca ergonomiye ve kullanışlı eşya gözlerine de çok önem verildiği açıklanıyor. Otomobilde akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği de sunulması yeni 208’nin günümüz teknolojileriyle donatıldığının bir göstergesi. Teknoloji otomobilin sürüş destek sistemleri ve güvenlik donanımlarında da kendini gösteriyor ki bu noktada daha çok üst sınıf modellerde gördüğümüz pek çok özellikle karşılaşıyoruz. Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi, Stop & Go fonksiyonu, Şerit Takip Asistanı, EAT8 AGB seçeneğinde “Flankguard” ile birlikte gaz, fren ve direksiyonu yöneten Tam Park Asistanı, hem gündüz hem gece yayaları ve bisikletlileri algılayan Acil Durum Fren Sistemi, Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi ; Otomatik Uzun Far Yardımcısı ; Hız Sınırı Tabelası Algılama ve Önerme Sistemi, Gelişmiş Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi ve elektrikli el freni gibi donanımları bünyesinde barındıran Drive Assist ile yeni 208, yarı otonom sürüşü küçük sınıfa taşıyor. MirrorLink™, Apple CarPlay™ ve Android Auto™ bağlantısı ve internet bağlantılı TomTom® Traffic 3D navigasyon da 208’in teknolojik yenilikleri arasında.

Yeni Peugeot 20’in motor gamı da yenilikler barındırıyor. Tüm içten yanmalı motor seçenekleri Euro 6d uyumlu olan otomobilin 1.2 litrelik 3-silindirli PureTech benzinli seçenekleri; 75, 100 ve 130 bg’lik versiyonlara sahip. 100 ve 130 beygir gücündeki versiyonlarda 8-ileri EAT8 tam otomatik şanzıman sunuluyor olması da önemli bir detay. Otomobilin 1.5 litrelik BlueHDi dizel motor seçeneği ise 100 bg gücünde ve sadece manuel şanzımanla sunuluyor. Ancak 208’in motor gamındaki en önemli yenilik tabii ki içten yanmalı bir motor değil. 208 artık tamamen elektrikli bir versiyona da sahip.

WLTP protokolüne göre 340 km’lik menzil

Yeni Peugeot 208’in yüzde 100 elektrikli versiyonu olan e-208, lansmanla birlikle satışa sunulacak. 136 bg güç (100 kW) ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork üreten elektrikli motorla donatılan e-208, Sport modunda 0’dan 100 km/s hıza 8,1 saniyede ulaşmayı başarıyor. Enerji geri kazanım özelliğine de sahip olan otomobilin pazardaki en iyi termal konforu sunduğu iddia edilmekte. Yüksek Voltajlı batarya ile beslenen 5 kW gücündeki ısıtıcının, ısı pompası ve otomatik sıcaklık kontrolü ile birlikte oluşturduğu ısı sisteminin, içten yanmalı motora eşdeğer bir konfor standardı sağladığı açıklanmakta.

Yeni Peugeot 208, 2019 yılının Sonbahar aylarında uluslararası pazarlarda satışa sunulacak. Gerek içten yanmalı motor, gerekse de elektrikli versiyon olarak özel web sitesi üzerinden ön sipariş de geçilebiliyor.