Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı

Corsa yeni nesliyle birlikte ilk defa elektrikli bir versiyona kavuştu

PSA Grubu bünyesinde yer alan Opel, Peugeot 208 ile platform kardeşi olan yeni Corsa modelini gün ışığına çıkardı. İlk kez Corsa-e adında tamamen elektrikli bir versiyona kavuşan yeni Corsa, dizel ve benzinli motor seçenekleri sunmaya da devam edecek. Yeni Corsa'nın 2020 yılnın ortalarında Türkiye pazarına sunulması bekleniyor.

Platform kardeşi Peugeot 208 ile benzer proporsiyonlara sahip olsa da, yeni Corsa çizgileri ve detaylarıyla tam bir Opel tasarımına sahip. Profil çizgileri, ön tasarımı, Asrta'yı hatırlatan arka bölümü ve C sütunlarıyla bir Opel olduğunu belli eden yeni Corsa'da adaptif özellikli IntelliLux LED Matrix farlara yer verilmiş olması da dikkat çekici. Böylece Opel'in aydınlatma teknolojilerindeki uzmanlığı B segmentine de taşınmış oluyor.

4.06 metrelik bir uzunluğa sahip olan yeni Corsa'nın yüksekliği selefinden 48 mm az olmasına rağmen, kabindeki baş mesafesinin aynen korunduğu açıklanıyor. Yeni modelde sürücünün 28 mm daha alçakta oturduğu da verilen bilgiler arasında. Modern ve teknolojik bir kabine sahip olan Corsa, dışarıdaki Opel çizgilerini kapılarının gerisinde de yaşatmaya devam ediyor. Peugeot'dan alınan elektronik vites kumandası haricinde içerideki her detay Opel tasarımı diyebiliriz. Dijital bir gösterge paneline ev sahipliği yapan yeni Corsa'da biri 7 inç, diğeri ise 10 inç boyutunda olan iki farklı renkli ve dokunmatik multimedya sistemi bulunuyor.

Opel, Corsa'nın elektrikli versiyonu olan Corsa-e'nin detaylarını da açıkladı. 100 kW (136 bg) güç ve 260 Nm maksimum tork verileri sunan Corsa-e'nin 0'dan 50 km/s hıza 2.8 saniyede, 100 km/s hıza ise 8.1 saniyede ulaştığı açıklanmakta. Dinamik ve eğlenceli bir sürüş karakteri sunduğu iddia edilen Corsa-e'de Normal, ECO ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna yer verilmiş. ECO modunda WLTP testlerine göre tek şarjla 330 km menzil sunan Corsa-e'nin hızlı şarj soketi ile 50 kWh'lik bataryalarını yarın saatte yüzde 80 doldurabildiği açıklanıyor. Şarj süreci myOpel uygulamasıyla takip edilebiliyor