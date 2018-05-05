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Yeni Nissan Altima görücüye çıktı

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Nissan’ın Amerika pazarı ağırlıklı satışta tuttuğu D kompakt premium modeli Altima’nın 6. jenerasyonu, 2018 new york otomobil fuarında tanıtıldı. Yeni kasa Nissan Altima Türkiye’de satışta bulunmuyor ama Nissan takipçileri için bu aracı tanıtmak istiyorum.

Yeni Nissan Altima görücüye çıktı
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Nissan Altima, ilk olarak 1992 yılında karşımız açıktı. Türkiye’de de bulunan ilk nesil Altima, daha sonrasında görülmedi. 1997 yılında ikinci kasasına kavuşan otomobil, ağırlıklı olarak Japonya ve Amerika için satışı yapıldı. Bu günümüze kadar böyle gitti ve son olarak 2012 yılında L33 kodlu kasası tanıtıldı. MK5 Altima’nın satışı Çin, Rusya, Tayland, Malezya, Endonezya gibi ülkeler içinde yapıldı ve geçtiğimiz günlerde bu kasa da yollara veda ederek yerini yeni nesil nissan altima‘ya bıraktı.

2019 Yeni Kasa Nissan Altima, Japon markanın güncel tasarım dilini sert şekilde yorumlanması ile ortaya çıkarılmış. Aracın genel hatlarındaki çizgiler çok sert ve oldukça ani geçişler var. Bu kadar agresif tasarlanmış D sınıfı otomobil oldukça az. Bu arada Altima’nın bulunduğu pazarda başta Mercedes C, BMW 3, Audi A4 gibi araçların yanı sıra Passat, Mazda 6 gibi araçlar var ve bu otomobil onların hepsinden çok daha sportif görünüşe sahip. Fakat yaşam alanı rakipleri kadar gösterişli değil. Hatta oldukça minimalist yapıya kavuşturulduğunu söyleyebilirim. Tuş kalabalığının yerini sade ve işlevsel kokpit almış.

Yeni Kasa Nissan Altima donanımlarına bakacak olursak bu araç S, SR, SV, SL ve Platinum adlı donanım seçenekleri ile satışa sunulacak. 19 inçlik jantları, 8 inçlik dokunmatik ekranı, ProPILOT Assist adlı ileri sürüş destek sistemleri ve 2.5 litrelik turbo benzinli motorla gelen dört tekerden çekiş sistemi gibi öne çıkan özellikleri bulunuyor. Daha detaylara girecek olursak bu araçta yaya algılama, 360 çevresel görüş özelliği, arka çapraz trafik uyarı sistemi, şerit takip ve uyarı sistemi, kör nokta algılama özelliği gibi özellikler bulunuyor. Motor seçenekleri detaylanmadı ama az önce aktardığım 2.5 litrelik 4 silindirli motora ek olarak birde 2.0 litre VC-Turbo ünite yer alıyor. Motor küçültme modasına uyum sağlayan Japon firma, düşük yakıt tüketimi ve yüksek performans için yen nesil altima’yı güncel rakiplerine karşı revizyon ettiğini görüyoruz. Aracın fiyatı hakkında bilgi açıklanmadı.

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