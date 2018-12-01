Yeni nesil Toyota Pirius görücüye çıktı

Toyota, akıllı ve elektrikli dört çeker sistemi Hybrid AWD-i’yi ilk kez yeni Prius'ta kullandı

Toyotai Prius’un yeni nesli tanıtıldı. Önden çekişli versiyonun yanı sıra Hybrid AWD-i teknolojisiyle de sunulan otomobilde, gerektiğinde arka aksa tahrik sağlayan yüksek torklu bir elektrik motoru kullanıldı. Kalkış anında 10 km/s hıza kadar otomatik olarak çalışan sistem, kar, buz ve kaygan zemin gibi düşük yol tutuş şartlarını tespit ettiğinde ise, 10-70 km/s hızları arasında devreye giriyor. Kompakt ve hafif elektrikli dört çeker sistemi, konvansiyonel sistemlerdeki gibi bir merkezi diferansiyel ya da önden arkaya tahrik mili gerektirmediğinden bagaj alanından feragat edilmesinin önüne geçiyor.

Prius'un Hybrid AWD-i modeli, soğuk havalarda üstün performans gösterecek yeni, kompakt nikel metal hibrit bataryaya sahip. Önden çekişli versiyon ise, yeni lityum iyon hibrit bataryaya sahip.

Toyota’nın yeni global mimarisi TNGA’yı kullanarak sürüş deneyimini çok yüksek seviyelere taşıdığı açıklanan Prius'un dinamik bir performans ve alçak