Yeni nesil BMW 1 Serisi görücüye çıktı

BMW 1 Serisi artık arkadan itişli değil. En üst versiyonda ise 4 tekerden çekiş sistemi var

Otomobil üreticileri, bir modellerinin yeni jenerasyonunu tanıtırken genellikle "tamamen yeni" deyimini kullanıyorlar. Genelde pek de öyle olmuyor, yani araçlar temelde aynı fakat tasarımları biraz değişmiş oluyorlar. Fakat BMW 1 Serisi'nde durum öyle değil. Yani 1 Serisi gerçekten tamamen yenilendi. Zira araç, arkadan itiş platformunu bile değiştirerek artık önden çekişli bir hatchback'e dönüştü.

Fakat bu durum pek de şaşırtıcı olmadı diyebiliriz. Çünkü bu durumu daha önceden de biliyorduk ve zaten 2 Serisi MPV'ler ve X1 gibi diğer bazı güncel kompakt modellerde de önden çekiş sistemi kullanılmıştı. Ayrıca platform değişikliğine ek olarak BMW 1 Serisi'nin hem dış hem de iç tasarımı da tamamen değişti. Diğer güncel BMW modellerinde de olduğu gibi araç, orta kısmı birleşik şekilde olan büyükçe bir ön ızgaraya kavuştu.

Ayrıca yeni otomobiller her yeni jenerasyonda büyüyorlar. Fakat BMW 1 Serisi'nde durum böyle olmamış ve araç 5 mm kadar kısalarak artık 4.319 mm uzunluğunda olmuş. Genişlik ise 34 mm kadar artarak 1.799 mm'ye ulaşmış. Yükseklik de 13 mm artarak 1.434 mm olmuş. Aks mesafesi merak edilirse de 20 mm kısalarak 2.670 mm olduğunu öğreniyoruz.

Aracın yeniden tasarlanan ön farları da eskisinden daha ince hâle gelmiş ve diğer yeni BMW modelleri ile daha iyi bir uyum yakalamış. Bu farlar opsiyonel olarak adaptif full LED'li olarak da alınabiliyor. Ayrıca aracın donanım seviyesine bağlı olarak birkaç farklı tampon tasarımı da geliyor. Bunlardan en sportif olanı tabii ki de serinin en üst ve en performanslı versiyonu olan M135i xDrive'da bulunuyor. Bu versiyon aynı zamanda M340i ve Z4 modellerinde de olduğu gibi farklı bir ön ızgara tasarımına da sahip.

Araca yandan baktığımızda ise omuz çizgisinin artık kapı kollarının altına alındığını, eski jenerasyondaki düz giden bel çizgisinin de arka kapılara doğru yükseldiğini görüyoruz. Tüm bu değişimler, aracı çok daha dinamik göstermiş. Camların kenarları ise krom çıtalarla donatılmış ve bu çıtalar en iyi C sütunu kısmında farkediliyor. Cam demişken, yeni 1 Serisi'nde artık opsiyonel panoramik cam tavan bulunacak olması da güzel bir gelişme.

Arka tasarıma bakıldığında ise daha geniş ve daha ince hâle gelen şık arka farlar görülüyor. Bu far tasarımı, aracı olduğundan daha geniş göstermeye yarıyor diyebiliriz. Ayrıca ön farlarda olduğu gibi arka farlar da opsiyonel olarak full LED düzeniyle alınabiliyorlar. Aşağıya inildiği zaman da 90 mm çaplı tekli egzoz çıkışı görülüyor. M135i xDrive adlı performanslı versiyonda ise egzoz çıkışlarının sayısı ikiye, çapları da 100 mm'ye yükselmiş.

Önden çekiş platforma geçiş ise aracın iç mekanındaki hacmin artmasını sağlamış. Arka diz mesafesi 33 mm kadar artarken, baş mesafesi de 19 mm kadar artmış. Ayrıca dirsek mesafesi denilen mesafede de 13 mm'lik bir artış olmuş. Yine arkadan itiş sisteminin bırakılması sonucu bagaj hacmi 20 litre yükselmiş ve 380 litre değerine ulaşmış. Arka koltuklar yatırıldığında ise bu değerin 1.200 litreye yükseldiği belirtiliyor. Bagajın dar kısımları da genişletildiği için yükleme işlemlerinin artık daha kolay olacağı da şüphesiz. BMW ayrıca opsiyon olarak elektrikli bagaj kapağı da sunuyor. Bu da 1 Serisi için bir ilk oluyor.

Aracın iç mekanına bakıldığı zaman da güncel BMW modellerindeki ile hemen hemen aynı bir iç mekan tasarımı görülüyor. Konsolda 8.8 inç'lik bir dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor ve bu ekran jestler ile de kontrol edilebiliyor. Daha üst versiyonlarda bu ekranın boyutu 10.25 inç'e yükseliyor ve aynı boyuttaki bir dijital gösterge paneli de bu ekrana eşlik ediyor.

Tasarım anlamında BMW 1 Serisi'ni yorumladıktan sonra mekanik özelliklere gelecek olursak, ilk aşamada aracın 2 adet benzinli ve 3 adet dizel seçenek ile geleceğini öğreniyoruz. Bunlardan en güçlüsü ise M135i xDrive şeklinde bir versiyon ve de bu versiyon 2.0 litrelik turboşarjlı bir 4 silindirli motora sahip. Ayrıca bu versiyondaki motor, BMW'nin bugüne kadar ürettiği en güçlü 4 silindirli motor oluyor. Bu motor 306 beygir güç ile 450 Nm tork üretiyor. Bu değerler size X2 M35i'den tanıdık gelmiş olabilir. Bu yüksek güç ve tork, her iki aksa birden aktarılıyor. Yani araç, en performanslı M135i versiyonunda xDrive adlı 4 tekerden çekiş versiyonuna sahip. Şanzıman ise 8 ileri otomatik bir şanzıman. Yeni BMW M135i, tüm bu mekanik kombinasyonlarla 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniye gibi kısa bir sürede tamamlıyor. Araç aynı zamanda M Performance paketiyle alınırsa bu süre 4.7 saniyeye iniyor. M135i'nin maksimum hız değeri ise elektronik olarak 250 km/s'ye limitlendirilmiş.

Yeni 1 Serisi'nin en güçlü versiyonu olan M135i'den bahsettikten sonra aracın normal motorlarından konuşacak olursak, giriş seviyesinde 118i'yi görüyoruz. Bu versiyon 1.5 litrelik 3 silindirli motora sahip ve bu motor 140 beygir güç ile 220 Nm tork üretiyor. Gayet yeterli olan bu güç ön tekerleklere aktarılıyor. Zira yeni 1 Serisi'nin önden çekişli olduğunu sık sık vurguladık. Yeni 118i'de şanzıman olarak da 6 ileri manuel şanzıman standart olarak geliyor, 7 ileri otomatik ise bir opsiyon.