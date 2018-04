Yeni Morgan Plus 8 görücüye çıktı

Kısa bir süre önce haberi duyulan Morgan Plus 8 modelinin 50. Yıla özel versiyonu ‘50th Anniversaty Edition’ versiyonunun tanıtımı gerçekleştirildi.

Bu özel tasarımın tanıtımı, piyasanın hareket kazanmasına yardımcı olan 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’ nda tanıtıldı. 50 yıllık süreci içerisinde 6 binden fazla satış gerçekleştirilen Plus 8, BMW odaklı 4.8 litre ‘atmosferik’ V8 motorunun yerine yeni bir motora geçiş yapmış durumda. 50. Yıla özel olarak üretimi gerçekleştiriliyor olması sebebi ile de üretim sayısının sadece 50 adet olacağı ve bu motoru bulunduracak son Plus 8 modeli olacağı belirtiliyor.

Orijinal Morgan Plus 8 araçların kaputunun altında bulunan motorları Rover şirketi tarafından karşılanıyordu. Bu uygulamanın ilk örneği ise 1968 yılında görücüye çıkmıştı. Araçta Alman motorlarının kullanımına ise ilk defa 2004 yılında geçiş yapıldı. Bu çerçevede de 50.yıla özel olarak tasarlanan ve 50 adet olacak Morgan Plus 8’ lerin atmosferik motora sahip olmasıyla yüksek performans verecek. Dünyaca ünlü İngiliz şirket, kendisinin MMC11 şeklinde tanınan ilk Plus 8 modeline lacivert gövde ile göndermede bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca estetik görselliği ile zaten dikkat çekici bir tasarıma sahip olan Plus 8’in 50. Yıl özel üretimlerinin ön ızgarası üzerinde ‘sarı’ tonlarında özel dokunuşlarda yer alıyor. Çok hafif bir alüminyum şasi üzerine kurulu tasarımı, sadece 1.1 ton ağırlığı ve bu yönü ile de en düşük ağırlığa sahip olan v8 motorlu araçlardan birisi özelliği taşıyor. 55 litre yakıt tankına sahip olan BMW motorlu bu araç, 367 beygir 490 nm tork güç üretiyor. Ortalama da ise 11.0 litre yakıt tüketiyor. Hem mimari hem de v8 motoru ile 0’ dan 100’ e sadece 4.5 saniyede çıkabiliyor ve maksimum 250 km/s hızaulaşabiliyor. Bu sadece 50 adet üretimi olacak araca ilişkin olarak otomobil tutkunlarının ilgisinin dışında koleksiyon açısından da ilginin yoğun olacağı öngörülüyor.