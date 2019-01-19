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Yeni modeller görücüye çıktı

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Otomotivin merkezi olarak kabul edilen Detroit'te düzenlenen Kuzey Amerika Otomobil Fuarı, kapılarını otomobil severlere açtı

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Yeni modeller görücüye çıktı
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Uluslararası otomobil fuarları gün geçtikçe popülerliğini kaybediyorlar, bunun sebebiyse yüksek maliyet! Bu durumundan Avrupa'daki otomobil fuarlarının yanında Amerika'daki fuarlarda nasibini aldı. Otomotivin merkezi olarak kabul edilen Detroit'te düzenlenen Kuzey Amerika Otomobil Fuarı 2020 yılından itibaren haziran ayında düzenlenerek hayatına devam edecek. Bu yıl son kez 14-27 Ocak tarihlerinde kapılarını otomobil severlere açan fuarda öne çıkan modelleri sizler için bir araya getirdik.

Gelecek yıl Kuzey Amerika Otomobil Fuarı haziran ayında düzenlenecek! Fuarın haziran ayında düzenlenmesinin sebebiyse ocak ayında soğuk olan hava yerine güneşli havayı üreticilerin tercih etmek istemesi.

2018 yılında 70 modelin tanıtımının gerçekleştiği otomobil fuarında bu yıl sadece 30 yeni model tanıtımı yapılacak. İlk kez sadece 3 ev sahibi marka (Cadillac, RAM ve Ford) fuarda yer alacağını açıklarken. Avrupalı markalardan ise sadece VW’nin katılması dikkat çeken bir durum. Audi, BMW ve Mercedes bu yılki fuara katılmayacaklarını açıkladı. Asyalı üreticiler ise boş alanları doldurmak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf etmiş durumda!

İşte Kuzey Amerika Otomobil Fuarı 2019’da öne çıkan en önemli modeller;

Toyota GR Supra

Genesis G70

Volkswagen e-Gplf 

Nissan IMs

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