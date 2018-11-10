Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi

Yeni L200, 2019 yılının son çeyreğinde Türkiye pazarında da satışa sunulacak

Bu yıl 40. yıldönümünü kutlayan L200'ün yeni nesli, Mitsubishi Motors’un Tayland’daki üreticisi ve distribütörü olan Mitsubishi Motors (Thailand) Co. Ltd. (MMTh) tarafından Laem Chabang Fabrikası’nda üretiliyor. Mitsubishi Motors’un global stratejik modeli olma özelliğini taşıyan yeni L200, Tayland’daki lansmanının ardından, diğer ASEAN pazarlarının yanı sıra, Okyanusya, Ortadoğu, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika’da da piyasaya sürülecek ve dünyanın dört bir yanındaki 150 ülkede satışa sunulacak.

Yeni L200 yepyeni bir tasarıma sahip. Aracın ön kısmı, Mitsubishi Motors’un yeni nesil “Dynamic Shield” ön tasarım konseptini içinde barındırıyor. Yüksek motor kaputu çizgisi ve yüksek konumlu farları, yeni modele etkileyici bir ön görünüm kazandırmış. Yeni tasarlanan ve keskin çizgilere sahip gövde hatları, genişletilmiş çamurluklar ve parlak vurgular da modern bir görünüm sağlıyor.

Yeni Mitsubishi L200 4WD modellerinde, her tür yol koşulu için optimum çekiş ve idare özellikleri sağlayan Super-Select 4WD veya farklı yol yüzeyleri için sürüş modları arasında geçişi sadeleştiren Easy-Select 4WD bulunuyor. Yeni sürüş modlarının eklenmesiyle birlikte, her iki 4WD sisteminin de gelişmiş bir arazi performansı sağladığı iddia ediliyor.

Hem Super-Select hem de Easy-Select 4WD sisteminde, GRAVEL, MUD/SNOW, SAND ve ROCK (sadece 4LLc’de) modlarında yeni bir Arazi Modu kullanılıyor. Arazi Modu’na geçildiğinde, bu mod, patinajı düzenlemek ve hem tüm arazi performansını hem de çamur ve karda kendi kendine kurtulma performansını maksimize etmek için motor gücünü, güç aktarımını ve frenlemeyi kendiliğinden kontrol ediyor. Sürücünün dik veya kaygan yokuşlardan daha güvenli ve daha emniyetli şekilde inmesine imkan vermek için, araç hızı da elektronik olarak kontrol ediliyor.

Yeni Mitsubishi L200, gelişmiş aktif güvenlik ve sürüş yardım sistemleri de sunuyor. Aracın etrafındaki alanın kuşbakışı bir görünümünü oluşturan Multi Around Monitor ve Park Sensörleri de kullanım rahatlığı için düşünülmüş.

Yeni Mitsubishi L200, dayanıklılık ve güvenilirlikte ticari kullanıcıların talep ettiği ve bireysel kullanıcıların konfor ve sürüşte aradığı bazı yenilikler de barındırıyor. Fren performansı ve hissi, daha büyük ön diskler ve kaliper kullanımı ile iyileştirilmiş. Sürüş konforu, daha fazla sönümleyici yağı bulunan arka amortisör ile iyileştirilmiş. Mevcut modelde bulunan 5-ileri otomatik şanzımandan, 6-ileri otomatik şanzımana geçilerek daha yumuşak ve güçlü bir hızlanma sağlanmış.

Mitsubishi L200, geçen mali yılda Mitsubishi Motors yelpazesinde SUV otomobili Mitsubishi Outlander’ın ardından, Mitsubishi Motors’un en çok satış yapan ikinci modeli oldu. Türkiye’de pick-up segmentinin lideri olan Mitsubishi L200’ün en yeni modelinin 2019 yılının son çeyreğinde Avrupa pazarı ile aynı anda Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor.