Yeni Mercedes-Benz GLA’nın ikinci nesli görücüye çıktı

Mercedes-Benz, kompakt SUV modeli GLA'nın ikinci neslini dijital bir lansmanla tanıttı

Mercedes-Benz'in altı yıl önce yollara çıkardığı GLA modeli ikinci nesliyle karşımızda. Yeni GLA ile birlikte Mercedes-Benz'in kompakt model ailesi de tamamen yenilenmiş oluyor. Yeni tasarımı ve boyutlarıyla selefinden daha güçlü bir SUV görüntüsü sunan GLA, markanın diğer SUV modelleriyle bağ kuran çizgiler barındırıyor. Artık daha modern ve pürüzsüz hatlar sunan otomobil, 17 ile 20 inç arasında jant ebatlarına sahip. AMG dokunuşları ise en sportif GLA formunu ortaya çıkarıyor.

4410 mm'lik uzunluğu yerine geçtiği modelden 14 mm daha az olsa da, yeni GLA daha iri ve güçlü bir görünüm sunuyor. Bunun sebebi ise GLA'nın selefinden 30 mm daha geniş ve 104 mm daha yüksek bir gövdeye olması. Dingil mesafesinde 30 mm'lik artış bulunan GLA'nın iç yaşam alanında da fark edilir bir iyileşme olduğu açıklanmakta.

Yeni GLA'nın kabini Mercedes-Benz'in bütünleşik ekranlı yeni kokpit konseptini sunuyor. Geniş ve heybetli bir ön konsolla donatılan otomobil, diğer Mercedes-Benz modelleri gibi türbin formlu hava menfezlerine, yeni nesil direksiyona, 10.25 inç ebadında multimedya ekranına ve aynı boyutta dijital gösterge paneline sahip. GLA'nın kabini de tıpkı dış tasarımı gibi artık SUV kimliğine daha uygun hatlar barındırıyor.

Yeni GLA, markanın kompakt model ailesinden tanıdığımız dört silindirli benzinli ve dizel motor seçenekleri ile yollara çıkarak. Baz versiyon olan GLA 200'de 163 bg güç ve 250 Nm tork verileri sunan 1.3 litrelik turbo benzinli motor görev yaparken, model ailesinin en güçlü seçeneklerinde ise AMG motorları yer alacak. 306 beygir gücündeki 2-litrelik motora saihp olan GLA 35, 387 beygir gücündeki GLA 45 ve 421 beygirlik GLA 45 S, yeni GLA'nın heyecan uyandıran versiyonları olarak tanıtıldı. Bu versiyonlar standart olarak 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi ve 8-ileri otomatik şanzımanla sunulacak. GLA'nın ayrıca bir plug-in hybrid versiyonunun da olacağı bildiriliyor.

Mercedes-Benz'in tüm yeni nesil teknolojileriyle donatılan GLA, ayrıca standart olarak arazi paketi de sunacak. Yokuş İniş Desteği'ne ve arazi sürüşlerinde yardımcı olan bir kamera sistemine sahip olan GLA, 2020'nin ilkbahar aylarında satışa sunulacak