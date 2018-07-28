Yeni kasa Porsche Macan büyük değişimlere imza attı

Kompakt premium SUV sınıfının önde gelen modellerinden birisi olan Macan kabuk değiştirerek yenilenen yüzüyle karşımıza çıktı. Yeni kasa Porsche Macan, dışta ve içte çok büyük değişimleri içermeyen ama bariz farkları bulunduran bir takım güncellemelerle geldi

Porsche Macan, 2014 yılından beri yollarda olup abisi Cayenne’i büyük ve pahalı bulanlar için üretilmişti. Markanın SUV dünyasındaki mihenk taşlarından birisi olan bu araç, premium araç olmasına karşın 4 yıl içerisinde 350 binden fazla teslimat gerçekleştirdi. Başarısını devam ettirmek isteyen Porsche, yeni kasa Macan ile yoluna devam edecek. Bakalım bu araç ne gibi yenilikler sunuyor.

NELER DEĞİŞTİ?

Yeni Kasa Porsche Macan da ön tampon, far yapısı, arka stoplar, arka tampon, yeni jantlar gibi alanlarda değişimler dikkat çekerken led ön farlar da standart olarak sunuluyor. Güncellenen şasi ile yeni Macan, sınıfındaki spor otomobil kimliğini iyice güçlendirmiş. Bu araçta SUV segmentinde alışılmışına çıkılıp, arka ve ön akslarda farklı genişliklerde ki karma lastiklerle sunuluyor. Bu sayede akıllı ve dört tekerlekten çekiş özelliği sunan Porsche Traction Management (PTM) sisteminden tam verim alınabiliyor.

Gelelim iç mekandaki değişimlere. Burada GT spor direksiyon simidi ilk bakışta kendini gösteriyor. Ayrıca klima havalandırma kanallarının yeri değişirken yeni 11 inçlik dokunmatik ekran gelmiş. Tüm Macan’larda standart olarak sunulan Connect Plus modülü ile otomobil artık tamamen ağ tabanlı. Bu modül, standart online navigasyon sisteminin parçası olan akıllı sesli komut ve gerçek zamanlı trafik bilgisi gibi dijital özellikler ve hizmetler için zemin oluşturuyor. Bu sistemin en önemli özelliklerinden biri ise yoğunluk bazlı trafik verisi sunan son teknoloji ürünü “Here Cloud” sistemi. Yeni Offroad Precision Uygulamasını kullanarak Macan’la yapılan arazi sürüşlerini kaydetmek ve analiz etmek de mümkün.

Yeni nesil Porsche Macan hakkında şimdilik aktaracaklarım bu kadarla sınırlı kalıyor. Fazla bilgi aktarılmadığı için teknik konularda bilgi veremiyorum. Gelişmeler oldukça aktaracağım.