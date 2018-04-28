Yeni Kasa Opel Corsa GSi geliyor

Opel, GSi ruhunu korumakta niyetli. Insignia ve Astra derken şimdi de yeni kasa Corsa GSi modelini gün yüzüne çıkardı. Yeni versiyon Corsa GSi modelinin yollarla buluşması uzun sürmeyecek

Alman otomotiv devi Opel’den yapılan açıklamaya göre 2019 Opel Corsa GSİ versiyonu 2018 yılının son çeyreğinde tanıtılacak.

Alman otomobil üreticisi Opel tarafından yapılan açıklamada, 2019 Opel Corsa GSİ versiyonunun resmi tanıtımı 2018 yılının sonlarına doğru yapılacak. Tıpkı Opel Insignia GSi modelinde olduğu gibi Yeni Opel Corsa GSi modeli de performans odaklı bir model olarak Opel müşterilerinin karşısına çıkacak. Merakla beklenen bu model son olarak 1993 yılında üretilmişti. Bunun anlamı da 25 yıl aradan sonra bu modelin tutkunları sonunda 2019 Opel Corsa GSi ile buluşacak.

OPC TEKNOLOJİSİ İLE GELECEK

2019 Opel Corsa GSi modelinin tasarımında ön kısımda büyük hava girişlerine ve petek desene sahip bir ızgara yapısına yer verilecek. Modelin yan kısımlarında ise karbon görünüme sahip detaylara yer verilecek. 18 inç büyüklüğündeki jantlar ile donatılacak olan bu modelin süspansiyonlarında ve frenlerinde OPC teknolojisine yer verilecek.

İÇ MEKANDA YENİ NESİL TEKNOLOJİLER BİZLERİ BEKLİYOR

Yeni Opel Corsa GSi modelinin iç mekanı ise yeni nesil teknolojilere, özelliklere ve tasarım hatlarına ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında Recaro deri döşemeler, deri direksiyon, alüminyum pedallar, Apple Car play, Androit Auto, IntelliLink uyumlu bilgi-eğlence ekranı yer alıyor.