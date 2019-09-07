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Yeni Juke daha dinamik
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Yeni Juke daha dinamik

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Yeni nesil Nissan Juke, daha dinamik bir tasarım, daha geniş bir iç hacim ve yeni teknolojiler sunuyor

Yeni Juke daha dinamik
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 Nissan'ın sıra dışı tasarımlı küçük crossover modeli Juke, 10 yılın ardından yenilendi. İkinci nesil Juke, yeni boyutları ile hem daha dinamik bir görünüm hem de daha geniş bir iç hacim sunuyor. İlk neslin ikonik far tasarımını ikinci nesile de taşıyan Nissan, bu bölümde Y formlu LED'lere yer verilerek daha ilgi çekici bir yüz ifadesi yaratmış. Nissan'ın V-Motion ızgara tasarımına sahip olan Juke, arkaya doğru alçalan tavan çizgisi ve 19 inçe kadar uzanan büyük jantlarıyla da artık daha atletik görünüyor. Qashqai'yi anımsatan stop grubu ise önceki nesilden daha farklı ve bizce biraz daha sıradan bir arka tasarım yaratmış durumda.

Selefinden daha uzun bir otomobil olan yeni Juke, 4210 mm'lik uzunluğa, 1595 mm'lik yüksekliğe ve 1800 mm'lik bir genişliğe sahip. Değişen boyutlarına rağmen ilk nesil Juke'dan daha hafif olan otomobil aynı zamanda daha rijit bir gövdeye de sahip. 

Uzunluğunun yanı sıra dingil mesafesi de artan Juke, yeni boyutlarıyla birlikte ilk nesilden daha geniş bir kabin ve bagaj sunuyor. Arka koltuğundaki diz mesafesi 5.8 cm, baş mesafesi de 1.1 cm artan otomobilin bagaj hacmi de yüzde 20 artışla 422 litreye ulaşmış. bu artışlar da Juke'u selefinden daha kullanışlı bir otomobile dönüştürüyor. 

Yeni Juke'da 117 beygir gücünde 3-silindirli 1.0 litrelik turbo benzinli motor görev yapıyor. DIG-T ünite 6-ileri manuel ya da 7-ileri, çift kavramalı DCT şanzımanla kombine ediliyor. DCT şanzımanlı versiyonunda vites değiştirme kulakçıklarına da yer verilen otomobil, ECO, Standart ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna da sahip.

Juke'da teknolojik açıdan da bir gelişim söz konusu. Nissan Intelligent Mobility teknolojileriyle donatılan otomobil, ProPILOT olarak adlandırılan adaptif hız sabitleme sistemine ve markanın güncel güvenlik teknolojilerine sahip. BOSE müzik sistemi, internet bağlantısı ve Nissan Connect bilgi-eğlence sistemi gibi özellikler de sunan yeni Juke, markanın İngiltere'deki Sunderland fabrikasında üretiliyor.

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