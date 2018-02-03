Yeni G-serisi gün ışığına çıktı

Mercedes-Benz, ikonik tasarımlı lüks arazi aracının yeni neslini Detroit'te tanıttı

Mercedes-Benz'in adeta bir tasarım ikonu haline gelen ve görüntüsüyle her yaştan otomobil meraklısının gönlünü fetheden G-serisi modeli yeni neslinde de karakteristik tasarım detaylarını korumaya devam ediyor. 1979 yılından bu yana dış tasarım anlamında neredeyse hiçbir değişikliğe uğramayan G-Serisi, yenilenen versiyonunda da ikonik tasarım unsurlarını kaybetmeden, özgün ve karakteristik bir görünüm sunmayı sürdürüyor. Karakteristik kapı kolu ve kapıların kapanma sesi, sağlam ve dayanıklı dış koruma kaplamaları, bagaj kapağına dışardan sabitlenen yedek lastik, üstten oturtulan motor kaputu ve çamurlukların üzerindeki ön sinyal lambaları gibi bütün karakteristik unsurlar yeni G-serisinde de kullanılmaya devam ediliyor.

Teknik açıdan gelişimi sürekli olarak devam eden, ancak görünüm olarak tarzı neredeyse hiç değişmeyen off-road ikonu bu en güncel versiyonunda 53 mm daha uzun ve 121 mm daha geniş bir gövdeye sahip. Boyutlardaki bu artış kabine de direkt olarak etki ediyor ve G-serisi daha önce hiç olmadığı kadar geniş bir kabine kavuşuyor. Arka koltuklarındaki diz mesafesi 15 cm, omuz mesafesi ise 2.7 cm artan otomobil ayrıca sürücü ve öndeki yolcusu için de artık daha ferah bir ortam sunuyor.

İç hacmin yanı sıra otomobilin kabin tasarımı ve detaylarında da büyük bir değişim söz konusu. Artık daha modern bir konsol tasarımına ve daha sportif koltuklara sahip olan otomobil, Mercedes-Benz'in yeni nesil teknolojilerine de ev sahipliği yapıyor. G-Serisi’nde sunulan standart koltuklar bile birçok konfor fonksiyonuyla donatılırken ergonomik formları ile güçlü bel ve baldır destekleriyle rahatlık ve konfor vaat ediyor. Ayrıca sürücü koltuğu hafıza fonksiyonu, hem önde hem de arkada ısıtma özelliği ve konforlu ön koltuk gibi isteğe bağlı özellikler de dikkat çekici.

G-serisi, daha modern bir otomobil olmasına rağmen üstü bir arazi kabiliyeti sunmaya da devam ediyor. Ön aksı yerden 270 mm yüksekte olan otomobilin akslar arası yerden yüksekliği ise 6 mm arttırılarak 241 mm'ye çıkarılmış. 35 derecelik yanal eğim kabiliyeti eski modele göre 7 derece daha fazla olan G-serisi, 30 derece yaklaşma, 31 derece uzaklaşma ve 26 derece tepe aşma açısı sunuyor. Yeni G ayrıca 70 cm'ye kadar su ve çamur geçiş derinliği de sunuyor.

Yeni bir özellik olarak eklenen “G-Mode” da, üstün arazi kabiliyeti sunma noktasında önemli bir rol üstleniyor. DYNAMIC SELECT üzerinden seçilmiş olan sürüş karakterinden bağımsız olarak üç diferansiyel kilidinden birinin devreye girmesi veya arazi takviyesi LOW RANGE’in devreye alınmasıyla birlikte yeni G-Serisi “G-Mode”a geçiş yapıyor. Söz konusu off-road modu süspansiyonun sertliği ayarlanabilir amortisörlerini, direksiyonu ve gaz pedalının tepkime hassasiyetini ayarlıyor, gereksiz vites değişimini önlüyor ve böylece en zorlu arazi koşulunda bile kontrollü ve yüksek performanslı bir sürüş sunuyor. Sistemin aktif olmasıyla gösterge panelinde bir “G” ikonu beliriyor.

G-serisi yakın zamanda Mercedes-Benz'in geniş motor yelpazesindeki en güçlü benzinli ve dizel motorlarla karşımıza çıkacaktır. İlk etapta ise otomobilin 422 bg güç ve 610 Nm trk verileri sunan 4-litrelik V8 motora sahip G500 versiyonu tanıtıldı. Bu motor tork konvertörlü 9G-TRONIC şanzımanla kombine edilmiş.