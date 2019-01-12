Yeni Dacia Duster 1.5 Blue dCi 95 bg

Dacia Duster, yeni yıla yeni motor seçenekleriyle girdi.

Dacia Duster için sunulan iki farklı dizel motor seçeneği, üç farklı donanım paketinde alınabiliyor. Comfort, Prestige ve Prestige Plus paketleriyle tercih edilebilen Blue dCi adlı motorda iki farklı güç seçeneği bulunuyor. Önceki dizel motora göre 1.5 dCi 95 versiyonu 5 beygir 30 nm tork daha güçlü olup hem performans verisi daha iyi hemde yakıt tüketimi birazcık daha iyi değerlerde görünüyor.

1.5 Blue dCi 115 bg versiyonu ise 5 beygir daha güçlü olup performans verileri daha iyi. Ağırlık kısmında ise iki ünite de öncekilere göre daha aracı hafif kılmış.

Yeni Dacia Duster 1.5 dCi 95 bg ve 115 bg Türkiye Fiyatı

Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4×2 107.900 TL

Prestige 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2 114.900 TL

Prestige Plus 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 136.900 TL

Yeni Dacia Duster 1.5 dCi 95 bg Teknik Özellikleri

Motor: 1.5 litre 95 bg 240 nm tork (turbo dizel)

Şanzıman: 6 ileri manuel

Performans: 0-100 km/s: 12.6 saniye – Maksimum hız: 167 km/s

Yakıt Tüketimi: Şehir içi / Şehir Dışı / Ortalama / Co2: 4.8 / 4.1 / 4.4 / 115 g/km

Yakıt Tankı: 50 litre

Boş Ağırlık: 1314 kg

Yeni Dacia Duster 1.5 dCi 115 bg Teknik Özellikleri

Motor: 1.5 litre 115 bg 260 nm tork (turbo dizel)

Şanzıman: 6 ileri manuel

Performans: 0-100 km/s: 10.5 saniye – Maksimum hız: 179 km/s

Yakıt Tüketimi: Şehir içi / Şehir Dışı / Ortalama / Co2: 4.8 / 4.1 / 4.4 / 115 g/km

Yakıt Tankı: 50 litre

Boş Ağırlık: 1320 kg

Yeni Dacia Duster 1.5 dCi 115 bg 4×4 Teknik Özellikleri

Motor: 1.5 litre 115 bg 260 nm tork (turbo dizel)

Şanzıman: 6 ileri manuel

Performans: 0-100 km/s: 12.1 saniye – Maksimum hız: 175 km/s

Yakıt Tüketimi: Şehir içi / Şehir Dışı / Ortalama / Co2: 4.9 / 4.5 / 4.7 / 123 g/km

Yakıt Tankı: 50 litre