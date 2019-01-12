banner255
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
11 0
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
9 0
 
Ozanköy’den Mete bombası
Ozanköy’den Mete bombası
93 0
Mandalinalı ve lezzetli 10 tarif
Mandalinalı ve lezzetli 10 tarif
18 0
Bir günde yarım metre kar yağacak
Bir günde yarım metre kar yağacak
56 0
İnsan Doğasının Acı Gerçekleri
İnsan Doğasının Acı Gerçekleri
31 0
Kalp çarpıntısını tetikleyen nedenler
Kalp çarpıntısını tetikleyen nedenler
396 0
banner82

Yeni Dacia Duster 1.5 Blue dCi 95 bg

banner27

Dacia Duster, yeni yıla yeni motor seçenekleriyle girdi.

banner210
Yeni Dacia Duster 1.5 Blue dCi 95 bg
banner215

 

 

Dacia Duster için sunulan iki farklı dizel motor seçeneği, üç farklı donanım paketinde alınabiliyor. Comfort, Prestige ve Prestige Plus paketleriyle tercih edilebilen Blue dCi adlı motorda iki farklı güç seçeneği bulunuyor. Önceki dizel motora göre 1.5 dCi 95 versiyonu 5 beygir 30 nm tork daha güçlü olup hem performans verisi daha iyi hemde yakıt tüketimi birazcık daha iyi değerlerde görünüyor.

1.5 Blue dCi 115 bg versiyonu ise 5 beygir daha güçlü olup performans verileri daha iyi. Ağırlık kısmında ise iki ünite de öncekilere göre daha aracı hafif kılmış.

Yeni Dacia Duster 1.5 dCi 95 bg ve 115 bg Türkiye Fiyatı
Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4×2 107.900 TL
Prestige 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2 114.900 TL
Prestige Plus 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 136.900 TL

Yeni Dacia Duster 1.5 dCi 95 bg Teknik Özellikleri
Motor: 1.5 litre 95 bg 240 nm tork (turbo dizel)
Şanzıman: 6 ileri manuel
Performans: 0-100 km/s: 12.6 saniye – Maksimum hız: 167 km/s
Yakıt Tüketimi: Şehir içi / Şehir Dışı / Ortalama / Co2: 4.8 / 4.1 / 4.4 / 115 g/km
Yakıt Tankı: 50 litre
Boş Ağırlık: 1314 kg

Yeni Dacia Duster 1.5 dCi 115 bg Teknik Özellikleri
Motor: 1.5 litre 115 bg 260 nm tork (turbo dizel)
Şanzıman: 6 ileri manuel
Performans: 0-100 km/s: 10.5 saniye – Maksimum hız: 179 km/s
Yakıt Tüketimi: Şehir içi / Şehir Dışı / Ortalama / Co2: 4.8 / 4.1 / 4.4 / 115 g/km
Yakıt Tankı: 50 litre
Boş Ağırlık: 1320 kg

Yeni Dacia Duster 1.5 dCi 115 bg 4×4 Teknik Özellikleri
Motor: 1.5 litre 115 bg 260 nm tork (turbo dizel)
Şanzıman: 6 ileri manuel
Performans: 0-100 km/s: 12.1 saniye – Maksimum hız: 175 km/s
Yakıt Tüketimi: Şehir içi / Şehir Dışı / Ortalama / Co2: 4.9 / 4.5 / 4.7 / 123 g/km
Yakıt Tankı: 50 litre

İlgili Galeriler
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.