Yeni Chevrolet Trailblazer görücüye çıktı

Keskin tasarımı ve daha sportif bir görünümle geleceği açıklanan 2021 Trailblazer, SUV segmentinde bulunan bir araçta yer alabilecek, birçok beklentilere hitap edecek şekilde tasarlanıyor

Yeni Chevrolet Trailblazer özellikleri ile tanıtılırken, aracın 2220 versiyonu ise yine 2020 yılının ilk çeyreğinde Chevrolet showroomlar da satılmaya başlanacak. Keskin tasarımı ve daha sportif bir görünümle geleceği açıklanan 2021 Trailblazer, SUV segmentinde bulunan bir araçta yer alabilecek, birçok beklentilere hitap edecek şekilde tasarlanıyor.

2021 CHEVROLET TRAİLBLAZER MARKANIN EN İYİ SUV SERİSİ OLACAK

Aracın tanıtımıyla birlikte birçok otomobil internet gazetesi ve prestijli otomobil dergisi editörlerince paylaşılan fikirlerde, aracın Chevrolet’in en iyi SUV modeli olacağı görüşü öncelik kazanıyor.

Tasarımında dikkat çekici detaylar yer alsa da, 2021 Chevrolet Trailblazer özellikleri ile de göz dolduruyor. Yapılan tanıtımda yer verilen özellikler üzerinde duran yetkililer, aracın SUV modeli araçlarda sürücü beklentilerinin tam olarak karşılanmasının hedeflendiğini açıkladılar.

GENEL HATLARIYLA 2021 CHEVROLET TRAİLBLAZER ÖZELLİKLERİ

Çift kokpitlisürücü odaklı, muhteşem bir iç tasarım, ACTIV ve RS döşeme modelleri ile dikkat çeken 2021 Chevrolet Trailblazer özellikleri arasında, ileri derece özelliklere sahip sürücü yardım ve güvenlik paketleri öne çıkıyor.

Orta konsolda bulunan 3,5 litre açık depolama alanı ve kol dayama altında bulunan 4,4 litrelik depolama alanı, yolcularına daha konforlu bir seyahat imkânı tanıyor.

Ön yaya frenleme güvenlik teknolojisi başta olmak üzere ileri çarpışma uyarısı, Şeritte kalmaya yardımcı olacak sürücü yardımcı teknolojisi, acil durumlarda otomatik frenleme gibi farklı güvenlik seçenekleri, kazayı önlemek için düşünülen seçenekler arasında yer alıyor.

Arka koltuk hatırlatıcı, OnStar ve Arka görüş kamerası gibi farklı özellikler ise, araca fonksiyonel bir kullanım imkânı katmış durumda.

Opsiyonel olarak sunulan özellikler arasında yer alan arka park yardımcısı, HD kalite arka kamera, hız sabitleme teknolojisi, kör bölge ve şerit değiştirme uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı gibi özelliklerde bulunuyor. Tüm bu özellikler genel olarak, aracı muhteşem kılan özellikler olarak öne çıkıyor.

1,2 ve 1,3 litrelik turbo motor seçenekleriyle piyasaya çıkacak araç, 155 beygirlik gücüyle de şimdiden dikkat çekiyor. İki farklı motor seçeneğinde de bulunan durdurma ve çalıştırma özelliklerinin yanında, seçilebilir ve standart özellikler muhteşem bir sürüş deneyimine işaret ediyor.

Yeni Chevrolet Trailblazer ülkemizde satışa sunulmayacak. ABD pazarında ise 2020 yılı içerisinde satışa çıkacak.