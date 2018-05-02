Yeni BMW X2 Çangar Motors'da

BMW‘nin uzun süredir beklenen modeli X2 Çangar Motors showroomundaki yerini aldı. Sport Coupe tasarımına sahip X2, sınıfındaki kuralları değiştirmek için geliyor.

BMW’nin Crossover ligindeki temsilcisi olacak olan X2 çoğu kişinin beklentisinden oldukça öteye gitti. Tasarım hatları ve görünümü ile BMW’nin tasarım dilinin bir adım ötesinde olan X2, Sport Coupe tasarımı ile bir binek araç dinamiği sergileyen BMW ailenin yeni üyesi.

X2’nin muhteşem detayları

X2’nin donanım kısmında diğer modellerde olduğu gibi zengin seçenekler bizi karşılıyor. 17 ile 20 inç arasında değişiklik gösteren jantlar, paket seçeneğine göre değişen tampon ve gövde parçaları dış bölümde bu yeni modelin öne çıkanları arasında. Başlangıç seviyesinde 6,5 inç‘lik bir multimedya ekranla gelen araçta donanım seviyeleri yükseldikçe ekran büyüklüğü 8,8 inç‘e kadar yükseliyor. Deri döşeme, alüminyum ve ahşap detaylar, panoramik sunroof, LED ambiyans aydınlatması ve renkli baş üstü ekranı donanım seviyesi arttıkça araca eklenen parçalar arasında.

BMW X2’nin ön tarafında yer alan LED farlar BMW’nin gelecekteki tasarım dilinin ipuçlarını içeriyor. Ön kısımda tercih edilen geniş tampon ve 3D efektli 21 inç‘lik jantlar BMW X2’nin olduğundan büyük görünmesindeki en büyük etmenler arasında yer alıyor. Aracın tasarım dili Coupe olmasından ötürü arkaya doğru geriledikçe çizgiler kısalmaya başlıyor. Aracın C sütunda ise bizi büyük bir BMW logosu karşılıyor. BMW X2 bu tasarımı ile bir Crossover’dan çok binek bir spor otomobil gibi görünüyor.

BMW X2 motor seçenekleri

BMW X2 sDrive20i modeli, 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motorla gelen bu versiyon 190 beygir güç ve 280 Nm tork değerlerine sahip. Yedi ileri çift kavrama şanzımanla kombin edilen sDrive20i 7,7 saniyelik 0-100 ve 227 km/s maksimum sürat gibi performans vadediyor. X2’nin dizel versiyonlarıysa xDrive20d ve X2 xDrive25d olacak. Her iki modelde de 2.0 litrelik turbo makineye yer veren BMW, 190 ve 228 beygirlik iki farklı güç değeriyle karşımıza çıkıyor. Sekiz ileri Steptronic şanzımanla satılacak olan iki modelin 0-100 değerleri 6,7 ve 6,3 saniye olarak değer tablosuna yansıyor.