Yeni BMW 1 Serisi ve BMW 8 Serisi’ne Altın Direksiyon ödülü

BMW tarafından üretilen iki yeni model, Altın Direksiyon ödülünün sahibi oldu. BMW 8 Serisi GranCoupe ve Yeni BMW 1 Serisi ile Bild am Sonntag ve Auto Bild gibi Almanya’nın iki prestijli gazete ve dergisi tarafından, BMW’ye Altın Direksiyon ödülü verildi. Böylelikle 1976 senesinden günümüze kadar her yıl düzenlenen ödülün sahibi, BMW oldu.

BMW 8 SERİSİ YILIN EN GÜZEL OTOMOBİLİ

Öte yandan BMW 8 serisi, Yılın En Güzel Otomobili ödülüyle taçlandırıldı. Altın Direksiyon Ödülü’ne layık görülen BMW 1 Serisi, başta kontrol sistemleri ve sürücüye büyük kolaylıklar sağlayan sürüş teknolojileriyle göz dolduruyor. Muhteşem bir çeviklik kazanan araç, oldukça fonksiyonel özellikleriyle yarışmanın jüri üyelerini etkilemeyi başardı.

BMW tarafından üretilen içten yanmalı motorlu araçlarda ilk defa bizi karşılayan teknolojilerden biri olan tekerlek kayması sınırlaması, başta ıslak yollar olmak üzere viraj gibi yerlerde kaymanın pratik bir şekilde toparlanmasına imkân sunuyor. Yaya Uyarı, Fren Kontrollü Çarpışma, Şeritten Ayrılma Uyarısı ve Hız Sabitleme gibi özelikler, Yeni BMW 1 Serisi üzerinde standart özellikler olarak geliyor.

BMW 8 SERİSİ YILIN EN GÜZEL OTOMOBİLİ SEÇİLDİ

Altın Direksiyon Ödülü’nü ikinci defa BMW’ye kazandıran bir diğer araç olan Yeni BMW 8 Serisi, yumuşak bir kışkırtıcılığa sahip görünümü ve teknik özellikleriyle jüriyi oldukça etkiledi.

Lüks ara sınıfının en iyilerinden biri olan BMW 8, tasarımsal detayları ve sürüş rahatlığının yanında, tüm özellikleriyle muhteşem bir verimlilik sunuyor. Araç içi rahatlığın en iyi şekilde sunulduğu Yeni BMW 8 Serisi, ön konsol teknolojik özellikleriyle, araç içine ayrı bir şıklık katıyor. 7 farklı kategorilerde tam 58 yeni model aracın aday olduğu yarışmanın başlangıcında, dergi ve gazete okuyucuları tarafından her kategori için en iyi üç araç modeli seçildi.

Her kategoriden ilk 3 sırada yer alan araçlar için, aralarında dünyanın en iyi yarış pilotları olan Hans-JoachimStuck ve WalterRöhrl gibi isimlerin bulunduğu, toplam 15 hakem jüri koltuğunda oturdu. Araçları gerek özellikleri ve gerekse görsel anlamda yakından inceleyen hakemler, Altın Direksiyon ödülünü BMW’ye verdi.