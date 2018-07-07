Yeni bir dev: 2019 Ram 1500

Pick-Up dünyasında bazı araçlar Türkiye pazarında premium olarak özel siparişle satılıyor. Dodge RAM de bunların başında geliyor. Devasa Amerikan araçları arasında yer alan bu özel makinenin beşinci jenerasyonu tanıtıldı

2019 yeni Ram 1500 detaylarına geçmeden önce “Ram” markasından kısaca bahsedeyim. Bu adı daha önceleri Dodge ile anardık. Fakat markanın 2011 yılında aldığı karar sonrasında aracın pazarlanması için Ram Kamyonet başlığı tek başına kullanılıyor. Ram modelleri 1981 yılından beri yollarda ve bu sene 5. jenerasyonu üretildi. 2019 Ram 1500 ülkemizde satışta olmadığı için çokça detaya girmeden aracın genel hatlarından bahsedeceğim.

Söz konusu araç, Türkiye yollarında yüz binlerce satamayacak kadar premium yapıya sahip olup güçlü motorlarla ABD ve Kanada için satışa sunuluyor. 2019 Ram 1500 özelliklerine baktığımızda araç 18 ila 22 inç arasında 16 farklı jant modeli ile geliyor. Devam edecek olursak 12 inçlik dokunmatik ekran, teknolojik kimliği üst düzeye çıkarmış. Bazı modellerinde bu ekran dik olarak da konumlandırılarak Tesla’ya da atıfta bulunuyor. Öte yandan adaptif hız sabitleyici, aktif far sistemi, kör nokta algılama ve uyarı özelliği, dikey ve paralel park sistemi, elektrikli park freni, ileri çarpışma uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarı özelliği, 4 kamera ile 360 derece çevresel görüş özelliği gibi donanımlarda yer alıyor.

2019 Yeni Kasa Ram 1500, önceki jenerasyona göre hafifletilmiş. Bu da bagaj kapağı, motor bağlantı elemanları, ön takım elemanları gibi parçalarda yapılan değişimlerle sağlanmış. 4×2 ve 4×4 seçenekleri olan bu büyük Pick-up‘ın 4×2 versiyonlarında bile gelen ve elektronik olarak kilitlenebilen arka diferansiyel özelliği yer alıyor. Motor kısmına gelecek olursak iki farklı ünite bulunuyor. Birincisi 3.6 litre V6 atmosferik benzinli motor olup 305 beygir 365 nm tork güç üretiyor. İkincisi ise silindir kapama teknoloji özelliğine sahip 5.7 litre V8 HEMi motor var ve 395 beygir 556 nm tork güç üretiyor. Şanzıman da ise 8 ileri otomatik vites bulunuyor.

Araç hakkında aktaracaklarım bu kadar. Sırada 2019 Ram 1500 fotoğrafları var.