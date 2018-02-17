Yeni A-Serisi dengeleri değiştirecek

Mercedes-Benz, yepyeni bir tasarıma ve iddialı teknolojilere sahip olan yeni A serisini tanıttı

Mercedes-Benz ilk etapta iç mekan görsellerini ve yeni nesil teknolojilerini paylaştığı yeni A-serisinin üzerindeki örtüyü tamamen kaldırdı. Selefinden 30 mm daha uzun bir aks mesafesine ve 14 mm daha geniş bir gövdeye sahip olan 4. nesil A-serisi, önceki modelden daha sportif bir form sunuyor. Far tasarımı kısa süre önce tanıtılan yeni CLS ile benzerlik gösteren otomobilde Multibeam LED farlara yer verilmiş durumda. Daha kaslı bir görünüm sunan otomobil, arkadan da artık daha agresif bir tasarıma sahip.

A-serisinin kabini de yepyeni bir ortam sunuyor. Markanın yapay zeka teknolojisine sahip yeni nesil MBUX bilgi-eğlence sistemiyle donatılan ilk Mercedes-Benz modeli olan A-serisi, ayrıca isteğe bağlı olarak dijital gösterge paneli de sunuyor. Firma, müşterileri için farklı ekran kombinasyonları hazırlamış. Bu kombinasyonlardan ilkinde 7 inç’lik iki adet ekran bulunurken, ikincisinde ise bir adet 7 inçlik ve bir de 10.25 inç’lik ekran sunuluyor. Son kombinasyon ise iki adet 10.25 inç’lik ekrandan oluşuyor. Bu ekranları dokunmatik olarak veya orta konsolda bulunan opsiyonel bir touchpad ile kontrol etmek mümkün. Ayrıca sesli komut sistemi de opsiyonlar arasında. Yeni bilgi-eğlence sisteminin de etkisiyle sınıfının en modern ve teknolojik kabinine kavuşan A-serisi, türbin formundaki hava menfezleri ve 64 farklı renkte sunulan dikkat çekici ambiyans aydınlatmalarıyla son derece şık ve modern bir kabin sunuyor.

Otomobilin, artan dingil mesafesinin de etkisiyle artık daha ferah bir iç mekan sunduğu da açıklanmakta. Omuz, diz ve baş mesafelerinde iyileşme olduğu açıklanırken, bagaj hacminin de 29 litrelik bir artışla 370 litreye ulaştığı görülüyor. Ayrıca bagajın yükleme ağzının genişliği 20 cm, zemin uzunluğu ise 11.5 cm artmış durumda.

A-serisindeki teknolojik sıçrama güvenlik donanımlarında da kendini gösteriyor. “Active Distance Assist” adındaki mesafe takip sistemi ve “Active Steering Assist” adlı direksiyon asistanı sayesinde yeni A-serisi yarı otonom sürüş özelliği de sunuyor. Sistem virajlarda ve kavşaklarda hızı ayarlama gibi fonksiyonlara da sahip olacak. Yani Alman kompakt modeller arasında, yarı otonom sürüş özelliği sunan ilk model yeni A-serisi olacak.

Yeni A-serisi motor gamında da yenilikler barındırıyor. A 200 versiyonundaki 163 bg güç ve 250 Nm maksimum tork verileri sunan 1.4 litrelik turboşarjlı motor, 7-ileri ve çift kavramalı 7G-DCT şanzıman veya 6-ileri manuel vites kutusuyla sunulurken, yine dört silindirli ve turboşarjlı olan 2-litrelik üniteye ise 7-ileri çift kavramalı şanzıman eşlik ediyor. A 250 versiyonunda sunulan bu ünite 224 bg ve 350 Nm değerleriyle daha fazla performans vaat ediyor. Yeni A-serisinin arkasında A 180 d yazan dizel motor seçeneğinde ise 7-ileri çift kavrama şanzımanla kombine edilmiş, 116 bg güç ve 280 Nm tork verileri sunan 1.5 litrelik turbodizel ünite görev yapıyor. Tüm motor seçenekleri önden çekişli olarak sunulacak olan yeni A-serisinin dört tekerlekten çekişli bir 4MATIC versiyonunun da olacağı belirtilmekte.

Yeni A-serisi Avrupa yollarına 2018'in sonlarında çıkmış olacak.