Volvo, mild hybrid motor seçenekli araçlarıyla piyasaya çıkıyor

Volvo Cars, mild hybrid teknolojili bir dizi motoru yakında piyasaya sunacak

Volvo Cars, tüm model yelpazesinde ileriye dönük olarak kullanıma sunulacak, yenilenmiş ve yeni geliştirilmiş elektrikli motor seçeneklerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, mevcut T8 ve T6 Twin Engine plug-in hybrid motorlarını geliştirirken, ayrıca, XC90 ve XC60 modellerinin dizel ve benzinli versiyonlarından başlayarak önümüzdeki aylarda bir dizi mild hybrid seçeneği de piyasaya sürecek.

Bu mild hybrid motorlar, Volvo'nun gelişmiş kinetik enerji geri kazanım sistemine sahip olacak. Bu yapı, yeni 'B' işareti ile ifade ediliyor ve mevcut içten yanmalı motorlarla birlikte entegre bir elektrikli motor sistemi oluşturuyor. Bu yeni elektrikli motorun, yüzde 15'e varan oranlarda yakıt tasarrufu ve düşük emisyon değerleri sağladığı açıklanmakta. XC90, B5 dizel mild hybrid motor seçeneğiyle satışa sunulurken, XC60’ta satışa sunulacak mild hybrid motor B4 dizel olacak.

Strateji doğrultusunda ve son derece güçlü talep nedeniyle Volvo Cars üretim kapasitesini arttırdı, böylece toplam üretimin yüzde 25'ine kadar olan kısmı Twin Engine plug-in hybrid otomobiller olabilecek. Buna ek olarak, yeni “B” işaretli motorların kademeli olarak yeni standart haline gelmesinin, şirketi gelecek on yılın ortalarında tüm otomobillerinin elektrikli olması hedefine daha da yaklaştırması bekleniyor.

390 beygire kadar ulaşan bir güce sahip geliştirilmiş T8 Twin Engine plug-in hybrid motor, yeni bir batarya ve brake-by-wire ileri pil şarjı özellikleri sunuyor. T8 motorların menzili yüzde 15 civarında arttı ve bu motorlar 90 ve 60 Serisi otomobillerin tümünde bulunuyor. Şirketin daha küçük Kompakt Modüler Mimari tabanlı XC40 SUV’u için de yeni elektrikli motor seçenekleri yer alıyor. Bu seçenek, T5 Twin Engine plug-in hybrid olacak.