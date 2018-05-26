Volvo Cars'dan çevre dostu kararlar

Volvo Cars, tek kullanımlık plastikleri bırakacağını açıkladı

Volvo Cars, 2019 yıl sonu itibariyle tek kullanımlık plastikleri tüm ofislerinden, kantinlerinden ve küresel çaptaki etkinliklerinden çıkartma kararı aldı. Bu kararıyla, UN Environment Temiz Deniz kampanyasına aktif destek verdiğinin altını çizen Volvo Cars ayrıca küresel çevre ayak izini azaltmak için önemli bir adım daha atıyor.

Premium otomobil üreticisi, bardak, yemek kabı, çatal bıçak gibi 20 milyondan fazla tek kullanımlık plastik ürünü doğada çözülebilen kağıt ve ahşap gibi daha sürdürülebilir alternatifleriyle değiştirecek. Bu, her çalışanın yılda 500’ün üzerinde plastik ürünü terk etmesi anlamına geliyor. Değişim kademeli olarak uygulanacak. Tek kullanımlık plastikler, 2018 yılının sonunda otomobil lansmanları gibi küresel etkinliklerden ve Çin, Belçika, ABD, İsveç ve Malezya’daki Volvo Cars tesislerinde yer alan tüm ofis ve restoranlardan çıkartılacak. 2019 yılı içerisinde, tüm ulusal satış şirketleri, yerel etkinlikler de dahil olmak üzere tüm operasyonlarından tek-kullanımlık plastikleri çıkartacaklar.

UN Environment Okyanuslar Direktörü Lisa Emelia Svensson, “Özel sektörün harekete geçmesi, plastik kirliliğine karşı savaşta ilerleme kaydetmek ve bu konuda bilinç oluşturmak açısından büyük önem taşıyor. Gelecek 10 ila 15 yıl içerisinde plastik üretimi iki kat artacak ve bunu bugün değiştirmezsek bu plastiklerin bir kısmı okyanusların dibini boylayacak. Volvo Cars’ın tek kullanımlık plastiklere hayır demesini memnuniyetle karşılıyoruz ve bunun diğerleri için iyi bir örnek oluşturduğunu düşünüyoruz” dedi.

Volvo Cars, bu uygulama ile sadece 2018 yılında 140 ton tek kullanımlık plastiğin yerini plastik kullanılmayan alternatiflerine bırakacağını tahmin ediyor.

Şirketin tek kullanımlık plastiklere karşı olan bu uygulamasını takiben Volvo Ocean Race Bilim Programı için de 300.000 Euro tutarında destek sağlanıyor. 2018-2019 yarışında yer alacak teknelerin bazılarına yerleştirilen alıcılar, okyanusların en uzak noktalarında, mikro plastikler de dahil olmak üzere denizlerin sağlığıyla ilgili çeşitli veriler toplayacaklar.

V90 Cross Country Volvo Ocean Race Special Edition’un satışlarıyla da bu kampanyaya destek sağlanıyor. Bu arada otomobilin içerisinde, iç döşemelerde yer alan halılar, okyanus tabanına bırakılmış balık ağları da dahil olmak üzere naylonların yüzde 100 geri dönüşümünden elde edilen bir kumaş olan Econyl kullanılarak üretiliyor.

Volvo Cars ayrıca, tüm ürünlerinde ve operasyonlarında çevresel etkileri azaltmayı vaat ediyor. Şirket, 2017 yılında endüstriye öncü olacak bir karar alarak 2019 yılından sonra üretilecek tüm yeni Volvo otomobillerin elektrikli olacağını duyurmuştu. Volvo Cars, geçtiğimiz ay bu stratejiyi daha da ileri götürerek 2025 yılında satışlarının yüzde 50’sini tam elektrikli otomobillerin oluşturacağını açıkladı.

Operasyonlar tarafında ise Volvo Car 2025 yılı itibariyle karbon nötr üretime geçecek. İsveç’in Skövde kentinde yer alan motor fabrikası, bu yıl Ocak ayında şirketin ilk karbon nötr tesisi olacak.