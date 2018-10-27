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Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı

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Volkswagen merakla beklenen SUV modeli T-Cross’un ilk gösterimini Amsterdam’da gerçekleştirdi. Markanın tamamen yeni bir model olarak geliştirdiği ve şehir içi kullanım için tasarlanan T-Cross, ideal bir yol arkadaşı olarak dikkat çekiyor

Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
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Volkswagen, T-Cross ile ürün yelpazesine, T-Roc’tan daha kısa boyutlarıyla şehir içi kullanıma daha uygun ve daha kompakt yeni bir SUV ekledi.

MQB-Modüler Platform Yönetimi temellerine göre tasarlanan T-Cross, 4,11 metre uzunluğu ve 2,56 metre genişliğindeki aks mesafesi ile 5 kişinin rahatlıkla seyahat edebildiği geniş bir iç mekan sağlıyor.

İç mekana fonksiyonel açıdan mümkün olduğunca esneklik katmak amacıyla, arka koltukları 14 cm’ye kadar ileri kaydırarak bagaj hacmini artırmak mümkün. Bagaj hacmi bu sayede 385 litreden 455 litreye çıkarılabiliyor. Kısmen ya da tamamen yatırılabilen arka koltuklar da hesaba katıldığında, bagaj hacmi 1,281 litreye kadar çıkabiliyor.

EN SON TEKNOLOJİ SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Daha önce üst segment otomobillere özgü olan pek çok sürüş asistan sistemi, T-Cross’un donanım seçeneklerinde opsiyonel olarak sunuluyor. Bu sistemler, yolculara sunduğu üst düzey korumayla birlikte güvenliği daha da artırıyor ve sürüşü konforlu kılıyor. Yaya Algılama Sistemi ve Şehir İçi Acil Fren Destek özelliğine sahip Ön Bölge Asistanı, otomobilin şeritte kalmasına yardımcı olan Şerit Takip Asistanı, Yokuş Kalkış Asistanı, Proaktif Yolcu Koruma Sistemi ve entegre Arka Trafik Uyarısı özelliğine sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme Asistanı, otomobilin donanım özellikleri içerisinde opsiyonel olarak yer alıyor. Bunlara ek olarak, Yorgunluk Tespit Sistemi, Adaptif Hız Sabitleyici ve Paralel Park Asistanı seçenekleri bulunuyor.

Benzinli ve dizel olmak üzere, farklı motor seçeneklerine sahip T-Cross’un Türkiye’de satışa sunulacak modelleri ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Benzinli, üç silindirli 1.0 TSI motorlar sırasıyla, 95 PS ve 115 PS güç üretiyor. En üst seçenek olan dört silindirli 1.5 TSI motorun gücü ise 150 PS. Ayrıca, 95 PS gücünde 1.6 TDI dizel motor seçeneği de bulunuyor. Tüm motorlar, en güncel Avrupa emisyon standartlarına uygun olarak üretiliyor.

Tıpkı kardeşi Polo gibi, İspanya’da üretilecek olan Yeni T-Cross ile Volkswagen, dünya çapındaki SUV atılımını bir adım ileriye taşıyor. 2016 yılında, Tiguan ile başlayan bu atılım, 2017 yılında 7 koltuklu Tiguan Allspace ve kompakt T-Roc ile devam etti.

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