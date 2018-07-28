Volkswagen Golf daha da güçlü geliyor

Volkswagen ailesine çok sıkı bir araç geliyor. Aslında bildiğimiz bir arabanın daha güçlü versiyonu hazırlandı. Yeni Volkswagen Golf GTI TCR, stock modele daha agresif görünüşe ve daha güçlü motorla sahip

Şuan Avrupa pazarındaki en güçlü Golf GTi, Performans paketiyle iki litrelik motoru ile 245 ps 370 nm tork güce sahip olduğunu ele alarak TCR versiyona bakacak olursak bu araçta 2.0 litre 290 ps 285 beygir 370 nm tork güç üreten motorla geliyor. Hızlanma verileri açıklanması ama opsiyon olarak kaldırılabilen üst sınırla maksimum hız 264 km/s seviyesine ulaşmış. 7 ileri DSG şanzımanlı bu aracın donanımlarına da biraz bakalım.

Volkswagen Golf GTI TCR, standart olarak 18 inçlik “Belvedere” jantlarla geliyor. Opsiyon olarak ise 19 inçlik jantlar sunuluyor. Bu en güçlü Golf GTi için dış tasarımda yeni ön tampon, yan etekler, arka difüzör ve TCR versiyonuna özel desenler yer alıyor. Yaşam alanında ise kırmızı detaylı spor koltuklar ilk bakışta dikkat çekerken kapı yanları, direksiyon simidi, kol dayama ve vites körüğünde de kırmızıya yer verilmiş. Ayrıca aracın sürüşünü kişiselleştirme adına ECO, NORMAL, SPORT ve INDIVIDUAL, modları dinamik şasi kontrol sistemi ile kullanıcının emrine sunuluyor. Böylece Golf GTI TCR‘ın gerek caddelerde gerekse pistteki kullanımı ayarlanabiliyor.

Araç hakkında aktaracağım bilgiler bu kadar. Yeni Volkswagen Golf GTI TCR, 2018 yılının sonunda yollara çıkması bekleniyor.