Üç Çin harikası, görücüye çıktı

Oscar Group, Çin’de üretilen teknoloji harikası üç dev firmanın arabalarını, Girne Çatalköy’de açılışını yaptığı showroomda tanıttı

Turizm alanında ülkemizdeki en büyük yatırımcılardan biri olan “Oscar Group” Çin’de üretilen teknoloji harikası üç dev firmanın arabalarını, Girne Çatalköy’de açılışını yaptığı Showroom’da tanıttı.

Üç büyük araba üretici Çin firmasının, 2018 modeli binek arabalarının sergilendiği “Showroom”un açılışını KKTC eski Meclis Başkanı ve Başbakan Hakkı Atun yaptı.

Atun, “Oscar Group”un Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Oscar’ı, 60’lı yıllardan beri tanıdığını, 1974’te Kuzey’e geçtiğinde iş yaşamına yeniden ve sıfırdan başladığını, şu anda 6 oteli ve birçok başka kuruluşu bünyesinde barından grubun, yüzlerce insanımıza iş imkanı tanıdığını anlattı ve son yıllarda sağlık sorunları yaşamasına rağmen, bir kenara çekilmediğini, dünya ile irtibatını kesmediğini, yeni ticari ilişkiler kurduğunu ve sonunda Çin piyasasında lider konumunda bulunan firmalarla işbirliği yapmayı başardığını söyledi.

Hakkı Atun konuşmasını “Erdem oskar’ın yorulmak bilmeyen bu azminden ve dinamizminden gençlerin alacağı çok dersler vardır” diyerek tamamladı.

Açılış töreninde, ithal ettikleri yeni araçların teknolojik özellikleri hakkında bilgi veren “Oscar Group” CIO’su İbrahim Bağman ise; dünya çapında üretim yapan BAIC, DFSK ve LANDWIND firmalarının Avrupa standartlarında üretilen ve son teknoloji ile donatılan üç binek aracının KKTC’de büyük ilgi göreceğine inandıklarını söyledi.

“Oscar Group” CIO’su İbrahim Bağman; Çin’in geçen yıl 25 milyon araba üretimi ile dünyada en çok araç üreten ülke konumuna yükseldiğini, özellikle yolcu binek araçlarında hem kalite hem de fiyatta dünya otomobil piyasasında liderliğe doğru yol aldığını belirtti.

Çin binek araçlarının en son teknolojik özelliklere ve Avrupa standartlarına sahip olduklarını anlatan Bağman; Kıbrıs’a ithalatını gerçekleştirdikleri BAIC’ın, dünyada büyük çıkış yaptığını söyledi. Çin’de Hundai ve Mercedes üretimi de yapan bu şirketin, 40 ülkede fabrikalarının bulunduğunu, araçlarının 80 ülkede piyasada olduğunu söyledi.

Otomotiv alanında bu büyük yatırıma girişmenin tamamen Erdem Oskar’ın öngörüsü ve vizyonu ile gerçekleştiğini, onun önderliğinde Oscar Group’un yeni alanlara yatırım yapmaya başladığını anlatan Bağman, Showroom yanında, araçların bakım ve servislerinin yapılacağı elektronik araçlarla donatılmış bir de Garajlarının binanın bodrum katında hizmet vereceğini söyledi.

Bağman, ithal ettikleri arabalara belirli bir dönem için özel tanıtım fiyatı uygulayacaklarını, 100 bin kilometre ve 3 yıl “garanti” vereceklerini söyledi.

Oscar Motors’un Girne Çatalköy ana yolu üzerindeki “Showroom”unun açılışında Türkiye’nin en uzun bacaklı mankeni unvanını taşıyan Tuğçe Aral da popüler şarkılardan oluşan mini bir konser verdi.

Kalabalık bir katılımla gerçekleşen “Showroom”açılışında Hayriye Vurdu Ajans’ın mankenleri, konuklara araçları tanıttılar ve satış koşullarına ilişkin bilgiler verdiler.