banner107
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
4 0
Smaçlar, Soykut için atıldı
Smaçlar, Soykut için atıldı
34 0
125 kilometre sürdüler
125 kilometre sürdüler
25 0
Bir milyon TL heyecanı
Bir milyon TL heyecanı
55 0
Namağlupların maçı
Namağlupların maçı
127 0
Dünyanın 25 en'i
Dünyanın 25 en'i
46 0
Fotoğraflar öksüz kaldı
Fotoğraflar öksüz kaldı
106 0
YDÜ’de sanatsal serüven
YDÜ’de sanatsal serüven
34 0
banner82
banner147

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili görücüye çıktı

banner27

Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili, İstanbul'da görücüye çıktı. Tasarımı ile beğeni toplayan yerli otomobil için 5 yıl içinde 6.5 milyon Dolar AR-GE harcaması oldu. Otomobilin yüzde 90'ının 'yerli ve milli' olduğu ifade edildi

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili görücüye çıktı
banner192

 

Elektrikli yerli otomobil ilk kez İstanbul'da bir fuarda görücüye çıktı. İşte dizaynıyla da oldukça dikkat çeken yerli otomobilin ilk görüntüleri...

İstanbul'da bir fuarda ilk kez görücüye çıkan dış dizaynı, motoru, içi, her şeyi yerli olan elektrikli otomobil işlemler yapılırsa kısa sürede satışa sunulabilecek. Yerli otomobil üreticisi Dr. Gürsel Güzel, yaptıkları yerli otomobili ilk defa görücüye çıkardıklarını belirterek şunları söyledi:

"İç tasarım, dış tasarım, mekanik tasarım bütün şasisi kaportası ve motoru yerli. Motor sürücü, elektronik donanımlar bütün kontrol üniteleri ve yazılımlar bize ait.

6.5 MİLYON DOLAR HARCANDI

Motor gücü 150 kw, beygir gücü karşılığı 203 beygir. 5 yıl içinde 6.5 milyon dolar AR-GE harcaması oldu. 6 ay sonra bile seri üretime başlanabilir. Bu sertifikasyon ve prosedür işlerinden dolayı 2-3 yılı bulabilir"

FİYATI BELLİ OLDU

Elektrikli yerli otomobil TM 480'in menzilinin 400 kilometre olduğu belirtildi. TM 480i, 100 kilometrede 10 liralık elektrik harcıyor. Fiyatı ise 200 bin lira olarak açıklandı.

Yerli otomobilin teknik özellikleri

Motor gücü: 80 kW

Son hız: 160 km/saat

Aktarım: Tek oranlı redüktör ile 1 ileri ve 1 geri vites

Menzil: 400 km

Şarj süresi: Şehir şebekesi ile 8 saat, hızlı şarj ile 1 saat

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.