Toyota’nın yeni sportifi: Mark X GRMN

Toyota’nın sportif araç geliştirme ekibi durmak bilmiyor. Tokyo otomobil fuarında özel olarak üretilen aracı yeni Toyota Mark X GRMN modelini tanıttı. Arkadan itişli bu Japon canavarının kalbinde güçlü motor bulunuyor ve BMW E46 M3 kadar iddialı değerlere sahip

Gazoo Racing elinden çıkan araçlar listesine dahil olan yeni Toyota Mark X GRMN teknik verilerine baktığımızda 4795 uzunluğa, 1795 genişliğe ve 1420 mm yüksekliğe sahip olup 2 GR-FSE kodlu 3.5 litre V6 atmosferik benzinli motorla geliyor. 318 ps 313 beygir 380 nm tork güç üreten Mark X GRMN için 6 ileri manuel şanzıman tercih edilmiş ve önde 4, arkada 2 pistonlu fren sistemi bulunuyor.

Sportif kimliği ile öne çıkan arkadan itişli bu aracın donanımlarına baktığımızda ise 19 inçlik BBS jantlar, önde 235/40 R19, arkada ise 255/35 R19 ebatlı lastiklerle geliyor. Dış kısımda dört çıkış egzozu ve oldukça şık tasarlanan arka difüzörü, bagaj üstü ince spoyleri, genişletilmiş çamurlukları ve daha sert hatlarda olan tamponları dikkat çekiyor. Dıştaki özellikler bu kadarla sınırlı değil. Ayrıca 2019 Toyota Mark X GRMN modelinin ağırlığını 10 kilo daha düşüren karbon fiber tavan opsiyonu da sunuluyor. Bu donanım için 2164 euro ek ödeme yapmak gerekecek.

Aracın yaşam alanına geçtiğimizde ise GR logolu direksiyon simidi, karbon fiber trimler, mekanik el freni, spor koltuklar, antrasit tavan detayları öne çıkıyor. Bunların dışında güncel 2019 Toyota Mark X GRMN modelinin sahip olması gereken teknolojik ve konfor elemanları sunulmuş.

Gelelim işin duygusal kısmına. Üretimi 350 adetle sınırlanan Toyota Mark X GRMN için ana vatanında 5.13 milyon yen yani bugünün kuru (17.01.2019) ile 254 bin TL’ye denk geliyor. Tabi bu araç Türkiye yollarında 1 milyon TL’den aşağı satılmayacağı acı gerçekler arasında yer alıyor. Araç hakkında aktaracaklarım bitti.