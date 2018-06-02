Toyota’nın lüksü Lexus ES

Türkiy’de premium sınıfta yeni yeni yer etmeye başlayan Toyota’nın lüks araç markası, E segmentindeki temsilcisi olan 2019 yeni Lexus ES ile karşımıza çıktı

Lexus ES, 1989 yılında V20 kodu ile piyasaya çıkmıştı. İlk etapta ana vatanında satışı yapılan araç zamanla dünya pazarına yayıldı ve özellikle Asya ve Amerika pazarında etkin rol oynadı. 2012 yılında XV60 kodlu kasasıyla 6. jenerasyonuna kavuşan araç, 2015 yılında makyajlı kasasına kavuştu. Geçtiğimiz günlerde ise XV70 koduyla 7. nesil Lexus ES olarak karşımıza çıktı. JDM dünyasının en lüks otomobillerinden birisi olan arabayı buyurun yakından tanıyalım.

7. NESİLDE NELER DEĞİŞTİ?

65 mm uzayan, 5 mm alçalan ve 45 mm genişleyen yeni lexus es, 4960 mm uzunluğa, 1865 mm genişliğe, 1445 mm yüksekliğe ve 2870 mm aks aralığına kavuşmuş. Bu değerleri ile Mercedes E serisinden daha uzun, daha geniş ve yere daha yakınken yeni nesil bmw 5 serisine göre ise daha uzun ve yere daha yakın boyutlara sahip olduğunu ayrıca belirteyim.

Tasarımsal olarak baktığımızda ise yeni kasa lexus es, markanın güncel imajına yanaşır şekilde oldukça agresif ve sportif hatlara kavuşmuş. Bu araç mercedes e serisi, bmw 5 serisi, audi a6, jaguar xf gibi araçlarla aynı klasmanda yer alıyor ve bunların hepsinden daha lüks diyemem ama çok daha çekici görünüme sahip olup her haliyle Japon olduğunu belirtiyor.

2019 lexus es donanımlarına baktığımızda 24 farklı led yapıdan oluşan adaptif far sistemi, 12 renk seçeneği, 17 ve 18 inçlik jantlar, 12.3 inçlik multimedya ekranı, dijital gösterge paneli, 17 hoparlörlü Mark Levinson PurePlay sistemi sunuluyor. Bu arada aracın yaşam alanının oldukça şık ve sade olduğunu da belirteyim. Tek kısım hoşuma gitmedi. Gösterge paneli üzerindeki fonksiyon elemanları boynuz gibi olmuş. En kısa sürede Lexus bu kısmı değiştirmeli.

Gelelim motor kısmına. Yeni lexus es, dört farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak: ES 200, ES 250, ES 350 ve ES 300h.

ES 200 versiyonunda iki litrelik atmosferik benzinli motor yer alıyor ama gücü konusunda açıklama yapılmadı.

ES 250 ise sadece Çin pazarına gidecek ve 2.5 litrelik atmosferik benzinli motorla satışa sunulacak. Ayrıca bu üniteye 8 ileri otomatik şanzıman eşlik edecek.

ES 300h versiyonu adından da anlaşılacağı üzere hibrit seçeneği oluşturuyor. 2.5 litre dört silindirli atmosferik benzinli içten yanmalı motor ve elektrikli ünitenin birleşimi ile 218 ps güç sunuluyor ve ortalama da 4.7 litrelik yakıt tüketim değerinden bahsediliyor. Şanzıman olarak ise CVT kullanılmış.

ES 350 son versiyonda ise 3.5 litre V6 benzinli motor yer alıyor ve 250 ps güç üretiyor.

Yeni kasa lexus es hakkında aktaracaklarım bu kadar. Araç, Eylül ayında satışa sunulmaya başlanacak. Fakat Türkiye için fiyatlanacağı konusunda bilgi sahibi değilim. Büyük bir ihtimal yollarda görürüz. Gelişmeler olursa paylaşmaya devam edeceğim. Sırada arabanın fotoğrafları var.