Toyota’nın en küçüğü Aygo yenilendi

2019 Yeni Toyota Aygo modelini yeni renk seçenekleri ve keskin hatlı led farları ile yenileyerek karşımıza çıkaran Japon üretici, ilgi çekici mini araç oluşturmayı başarmış

Toyota’nın ailesinin Avrupa pazarında en küçük modeli Aygo, yeni yüzü ile 2018 Cenevre otomobil fuarında kendini gösterdi. 2019 Yeni Toyota Aygo modelini yeni renk seçenekleri ve keskin hatlı led farları ile yenileyerek karşımıza çıkaran Japon üretici, ilgi çekici mini araç oluşturmayı başarmış.

2005 yılında A segmentinde yollara çıkan ve ikinci jenerasyonuna 2014 yılına kavuşan Aygo, ülkemize uğramadı. Bu yüzden Türkiye pazarı için pek önemli araç olmasa da yine de meraklıları için detaylarına birlikte bakalım.

15 inçlik jantlarla gelen yeni Toyota Aygo, kişiselleştirilebilir yeni 4 farklı renk seçeneğine sahip. İlki mor-siyah, diğeri beyaz-kırmızı, bir diğeri mavi siyah ve sonuncusu ise ondan daha koyu tonda renge sahip seçenek oluyor. İç mekanı ve donanımları konusunda herhangi bilgi paylaşmayan Toyota, motor gücü konusunda ek bilgiler verdi.

Yeni Aygo’nun kalbinde 1.0 litrelik 3 silindirli euro 6 normlarına uygun atmosferik WWT-i benzinli motor bulunuyor. 72 ps 71 beygir 93 nm tork güç sunan bu araç, 0-100 km/s hızlanmasını 13.8 saniyede gerçekleştirip 160 km/s son hıza ulaşıyor. Ortalama da 3.9 litrelik yakıt tüketimi gerçekleştiren araç, yine 100 kilometrelik ortalama bazında 90 g/km emisyon salıyor.

2019 Yeni Toyota Aygo’da bir takım güncellemelerden de bahsetmek istiyorum. Aracın kabine aldığı motor ses seviyesinde iyileştirme yapılmış. Süspansiyonlarda ayarlamalar gerçekleştirilmiş ve direksiyon içinde ek güncelleme yapılarak sürücünün komutlarına daha iyi tepki vermesi sağlanmış. Böylece şehir içi kullanımında daha esnek Aygo ortaya çıkarılmış.