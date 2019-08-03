Toyota Prius güneş enerjisinden yararlanıyor

Prius Plug-in Hybrid, yenilenen teknolojisiyle artık daha düşük tüketim ve daha uzun menzil sunuyor

Dünyanın ilk seri üretim hibrit otomobili olan ve 1997 yılından bu yana liderliğini devam ettiren Toyota Prius Plug-in Hybrid yenilendi. Toyota’nın şarj edilebilir hibrit modeli Prius, 1.3 lt/100 km'lik yakıt tüketimi ve sadece 28 g/km olan CO2 emisyon değeriyle öne çıkıyor. Yenilenen Prius Plug-in Hybrid bununla birlikte tamamen elektrikli olarak 45 km’ye kadar menzil sunuyor.

Prius Plug-in Hybrid, yüksek teknoloji ürünü özellikleriyle de dikkat çekiyor. Aracın dışarısındaki ısıdan yararlanarak çalışan ısı pompasıyla donatılan Prius Plug-in, bu sayede geleneksel ısıtma sistemlerine göre daha fazla verimlilik sunuyor. Buna ek olarak şarj sırasında batarya ısıtma sistemi, daha verimli çalışma aralığına ulaşmak adına batarya hücrelerini ısıtıyor. Böylece hem batarya gücü hem de verimlilik korunarak elektrikli araç menzilinin soğuk havalardan etkilenmesi minimuma indiriliyor. Segmentinde sadece Prius Plug-in’de yer alan büyük solar paneller ise, elektrik üreterek hibrit sistemin bataryasını şarj ediyor.

Prius Plug-in’de hava şartlarına bağlı olarak güneş panelleri, elektrikli sürüş menzilini günlük olarak 5 km’ye kadar artırabiliyor ve bu da yıllık ortalama 1000 km kadar (yılda 200 gün sürüş yapıldığı hesaplandığında) menzile eşdeğer oluyor. 2016’nın Eylül ayında satışa sunulduğundan bu yana güneş panelli 1700 adet Prius Plug-in Hybrid’in satışı gerçekleştirilmiş durumda. Böylelikle; yıllık 1 milyon 700 bin kilometrenin güneş enerjisinden üretilen elektrikle kat edildiği de istatistiklere yansıyor.