Toyota, Paris’e hibrit çıkarması yapacak

Toyota, bu yılki Paris Fuarı’na hibrit teknolojisine sahip yenilikleriyle katılacak

Toyota, bu yılki Paris Fuarı’na hibrit teknolojisine sahip yenilikleriyle katılacak

Toyota, Ekim ayının başında düzenlenecek olan Paris Otomobil Fuarı’na hazır. Fuara hibrit teknolojisine ve yeni TNGA altyapısına sahip ürünleriyle katılacak olan marka, tamamen yeni station wagonu Corolla Touring Sports’un dünya prömiyerini de gerçekleştirecek. Yeni TNGA-C platformu üzerine inşa edilen yeni Corolla Touring Sports 1.8 litre ve tamamen yeni 2.0 litre hibrit motorlarla sunulacak. Toyota aynı zamanda Paris fuarında Corolla hatchback modelini de görücüye çıkaracak. Yeni RAV4’ün Avrupa prömiyeri de yine Paris’te gerçekleştirecek. TNGA-K platformu üzerine inşa edilen RAV4, yeni 2.5 litre hibrit motora sahip. Paris’te bir diğer önemli yenilik ise 14 yıl aradan sonra Camry’nin Avrupa’ya dönüşü olacak. Tamamen yenilenen model 2.5 litrelik hibrit motorla satışa sunulacak.

20 yıl önce ilk kez Paris’te gösterilen Yaris’in yıl dönümünü kutlamak adına özel olarak üretilen Y20 versiyonu da, 1998’deki ilk araçta kullanılan aynı altın sarısı renkle sergilenecek. Ayrıca burada ilk kez Yaris’in Toyota Gazoo Racing’in başarılı ralli sezonuna gönderme yapan ve sportif tasarımıyla öne çıkan GR Sport versiyonu da ilk kez gösterilecek. Fuarda, 2018’de Le Mans’ı kazanarak büyük bir başarı elde eden Toyota TS050 Hybrid LMP1 de, prestijli Le Mans kupasıyla birlikte yer alacak.

Fuarda 3 ayrı alanda bulunacak olan Toyota, birinci alanı “İmkansızı Dene” sloganıyla mobilite çözümlerine ve inovasyonlarına ayıracak. İkinci alanda ise Toyota’nın motorsproları aktiviteleri yer alacak. Üçüncü bölüm ise, kendi kendine şarj olan hibrit ürünler başta olmak üzere Toyota’nın yeni modellerine ayrılacak.