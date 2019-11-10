Toyota, Japonya'da RAV4'ün bir alt modeli olarak Raize'i tanıttı

Toyota,RAV4 adlı çok bilinen SUV modelinin bir ufak modeli niteliğinde bir kompakt crossover tanıttı. Japonya'da gerçekleşen bu tanıtımda yer alan aracın zaten tasarım anlamında da birçok noktada RAV4'e fazlasıyla benzediği, "RAV4'ün küçük kardeşi" şeklinde bir benzetmenin de yapılabileceği görülüyor. Bu kompakt crossover'ın ismi de Toyota Raize olarak belirlenmiş ve sadece Japonya'ya özel olarak satılacak.

Karşılaştırma amacıyla baktığımızda da aracın uzunluğunun 3.995 mm olduğunu görüyoruz. Diğer yandan Toyota C-HR'ın uzunluğunun ise 4.349 mm olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu araç ondan bile daha kompakt boyutlara sahip olarak karşımıza çıktı. Bu araç aynı zamanda Toyota'nın TGNA adlı yeni platformunu kullanmak yerine DGNA adlı Daihatsu üretimi yeni bir platformu kullanıyor. Bu platformun gelecekte her iki markanın diğer bazı modellerinde kullanılmaya devam edileceği de belirtiliyor.

Kübik tasarımı ve çift renkli gövdesiyle tasarım anlamında biraz da Suzuki Vitara'ya benzetebileceğimiz bu araç, bu köşeli hatları sayesinde ufak boyutlarını tam anlamıyla göstermiyor. Güç anlamında baktığımızda ise Raize'in 1.0 litrelik 3 silindirli turbo benzinli bir motor ile satılacağını görüyoruz. Araç, tüm donanım seçeneklerinde ister önden çekişli ister de 4 tekerden çekişli olarak da alınabilecekmiş.

Raize, iç mekanda da böylesine ufak bir crossover'a göre gayet iyi ekipmanlar sunuyor. Örneğin 7 inç'lik bir ekran dijital gösterge paneli görevi görüyor. Buna ek olarak Apple CarPlay desteği sunan 9 inç'lik bir bilgi eğlence ekranı da konsolda yer alıyor. Güvenlik ekipmanları olarak da adaptif hız sabitleyici, park asistanları, yaya ve araçları algılayan kaza önleme sistemi gibi şeyler araçta bulunuyor. Bagaj hacmi de 369 litre olarak açıklanan bu kompakt crossover'ın Japonya için belirlenen başlangıç fiyatı ise 15.400$ şeklinde.